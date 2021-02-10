BALA HATUN KÖŞEYE SIKIŞTI

Gonca Hatun, Kuman askerlerinin attığı oklarla yaralanırken; Bala Hatun yanındaki Aksu Hatun'u Osman Bey'e haber vermesi için obaya gönderdi. Targun ve askerlerinden kurtulmak için izini kaybettirmeye çalışan Bala Hatun, Gonca Hatun'un yaralı olması nedeniyle köşeye sıkıştı.

Gonca Hatun'u korumak için saklandığı yerden çıkan ve kılıcını çekerek Targun'a meydan okuyan Bala Hatun, "Bana içirdiğin zehri burnundan getireceğim" diyerek meydan okudu. İkilinin kapışmasında Targun, Bala Hatun'un keskin hamleleri karşısında çaresiz kaldı. Emrindeki askerlerden yardım isteyen Targun, Bala Hatun'u sıkıştırınca Gonca Hatun da yarasına aldırış etmeden yardıma geldi.

Bala Hatun ve Gonca Hatun sırt sırta vererek son savunmasını yaparken; Aksu Hatun'un haberi yetiştirdiği Osman Bey alpleri yetişti.

İNTİKAM SÖZÜ

Bala Hatun, emrindeki askerleri öne sürerek kaçmaya başlayan Targun'un peşine takıldı ancak Targun atını gizlediği yere ulaşarak kaçmayı başardı. Bala Hatun, Targun'un arkasından bakarken, "Bu iş burada kalmayacak!" diyerek Gonca Hatun'un intikamını alacağına söz verdi.

Bala Hatun'u öldürmeyi başaramayan Targun'un yeni hamlesi ne olacak? Nikola, Targun'un başarısızlığına nasıl tepki verecek? Osman Bey, Bala Hatun'un tuzağa düşürülmesine nasıl karşılık verecek? Çömlekçi İdris'in ihaneti ortaya çıkacak mı? Nikola, Kayı Obası ve Osman Bey'e düzenlediği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 45'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.