ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 45. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 45. bölüm izle seçeneği...

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KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."