ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 45. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 45. bölüm izle seçeneği...
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KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."
NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI
Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.
Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.