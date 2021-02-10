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    • 10.02.2021 18:58
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    • 10.02.2021 18:58
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    ATV ! İki eski dosttan gelecek hain tuzak...

    Çarşamba günleri reyting rekorları kırmaya devam eden 'da bu akşam yaşanacaklar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar oluyor. Peki, Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? İşte dizide bu hafta yaşanacaklar...

    Kuruluş Osman 45. bölüm izle

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 45. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 45. bölüm izle seçeneği...

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    KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

    NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI

    Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

    Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

        BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

        Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

        Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

        TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

        Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi?

            Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?
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            Haberler Televizyon ATV Kuruluş Osman 45. bölüm canlı izle! İki eski dosttan gelecek hain tuzak...