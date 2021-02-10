Esra Dermancıoğlu kimdir? Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu hastalığı nedir?

Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Dermancıoğlu hastalığı nedir? ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir gelişme yaşanıyor. Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun diziden ayrıldığı belirtiliyor. Peki Esra Dermancıoğlu kimdir?
HASTALIĞI NEDİR?
Ürtiker, halk arasında yaygın bilinen adıyla kurdeşen, toplumda sık görülen cilt hastalıklarının başında geliyor. Kızaran, kabaran, kaşıntı yapan döküntülerle gelişen hastalık, özellikle alerjik bünyeli kişilerde daha sık görülüyor.
Bazı ciddi hastalıkların belirtileri ile benzer özellikler gösteren ürtikerde doğru tanı ve tedavi büyük önem taşıyor.
Ürtikerin, akut ve kronik olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Akut tabloda döküntüler 15-20 dakika içinde genellikle kaybolur. Hatta hasta, sabah hastaneye gittiğinde hiçbir iz kalmamış olabilir. Ancak bu döküntüler kimi zaman öyle kaşıntılı olur ki kişinin iş ve özel yaşamı sekteye uğrar ve sorunlar yaşanabilir.
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 tarihinde doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.
Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.
Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.
Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.