Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusu hakkında araştırmalar özellikle bu saatlerde yoğunluk kazandı. Bu akşam Survivor 2021 olma hayallerine bir yarışmacı daha veda ediyor ve bu ismin kim olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler bu hafta adaya kimin veda ettiğini araştırıyor. Peki, 9 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İletişim oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı birazdan belli olacak. Acun Ilıcalı Survivor olma hayallerine veda eden ismi SMS sonuçlarına göre açıklayacak.

İşte iletişim oyununu kazanan takım;