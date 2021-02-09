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    • Televizyon
    • 09.02.2021 23:53
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    • 09.02.2021 23:53
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    kim elendi, adadan kim gitti? 9 Şubat Survivor'da elenen isim! İletişim oyununu hangi takım kazandı?

    TV 8 ekranlarında heyecanın dorukta olduğu 'da bu akşam adaya bir yarışmacı daha veda ediyor. Gönüllüler ve Ünlüler Takımı'ndan eleme adayları tek tek belirlendi. Bu bağlamda programı televizyon ekranları başında takip edemeyenler ise , adadan kim gitti sorusuyla ilgili araştırmalara koyuldu. Bu hafta adaya hangi ismin veda ettiği araştırılıyor. Peki, 9 Şubat Survivor elenen isim kim oldu? İşte SMS sonuçları...

    Survivor kim elendi, adadan kim gitti?

    Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusu hakkında araştırmalar özellikle bu saatlerde yoğunluk kazandı. Bu akşam Survivor 2021 olma hayallerine bir yarışmacı daha veda ediyor ve bu ismin kim olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler bu hafta adaya kimin veda ettiğini araştırıyor. Peki, 9 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İletişim oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler...

    SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

    Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı birazdan belli olacak. Acun Ilıcalı Survivor olma hayallerine veda eden ismi SMS sonuçlarına göre açıklayacak.

    İşte iletişim oyununu kazanan takım;

    İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Kıran kırana geçen iletişim oyununun kazanan takımı belli oldu. Oyunun sonunda 10-7 skorla Ünlüler takımı galip gelen takım oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    TV 8 ekranlarında heyecanla izlenen Survivor'da Doğan haftanın birinci ve Hanzade ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

        SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

        Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumludur. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.

        Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evlidir.

        SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

        Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.

            Abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babasıdır.

            Sosyal medya platformu Instagram'da fenomen olan eden Doğan Keser'in kullanıcı adı "dogankesers" olarak karşımıza çıkıyor.

            Doğan Keser'in boyu 1.64 metre, kilosu ise 61. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı.
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            Haberler Televizyon Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 9 Şubat Survivor'da elenen isim! İletişim oyununu hangi takım kazandı?