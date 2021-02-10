Doya Doya Moda Erhan kimdir? Erhan Saffar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. Sevilen stil yarışmasında artık erkekler de modaya bakış açılarını yansıtıyor. İddialı konuşmaları ve kendine olan güveni ile dikkat çeken Doya Doya Moda Erhan'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İşte Doya Doya Moda Erhan Saffar hakkında ayrıntılar…
DOYA DOYA MODA ERHAN KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına konuk olan Erhan Saffar manken ve erkek modellik yapmaktadır. Uğurkan Erez'in de defilelerinde yer alan bir isim olarak dikkat çekmektedir. Giyim markalarında modellik yapan Erhan Saffar, Ayşegül ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmiştir. Erhan Saffar, Uğurkan Erez'in eski mankenlerindendir. 2012 yılında Fashion Week de yer almıştır. Pırlantacılık sektöründen gelmektedir, Kapalıçarşı'da çalışmaktadır. Hindistan'da modellik yaptığı sırada hastalık sebebiyle ara vermiştir. 30 yaşındadır. Yarışmaya ilk katıldığı bölümde ''12 tane ameliyat geçirdim, zor oldu ama pes etmedim. Burcum Balık'tır.'' dedi.
9 ŞUBAT SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Değişen yeni konsept ile artık yarışmacılar birbirlerine puan vermek zorunda. Buna göre erkeklerin verdiği oylarla kızlarda günün birincisi Rabia oldu. Erkeklerde ise birinci Batıcan oldu.