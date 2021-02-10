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    • 10.02.2021 14:06
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    • 10.02.2021 14:06
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    Gündüz kuşağı izleyicileri ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. TV8’in sevilen yarışmalarından biri olan ve hafta içi televizyon ekranlarına gelen doya Doya Moda’da bazı yarışmacılar ön plana çıkıyor ve hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Dikkat çeken yarışmacılardan biri olan , , ? işte tüm bilgiler…

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    Doya Doya Moda Erhan kimdir?

    Doya Doya Moda Erhan kimdir? Erhan Saffar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. Sevilen stil yarışmasında artık erkekler de modaya bakış açılarını yansıtıyor. İddialı konuşmaları ve kendine olan güveni ile dikkat çeken Doya Doya Moda Erhan'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İşte Doya Doya Moda Erhan Saffar hakkında ayrıntılar…

    DOYA DOYA MODA ERHAN KİMDİR?

    Doya Doya Moda yarışmasına konuk olan Erhan Saffar manken ve erkek modellik yapmaktadır. Uğurkan Erez'in de defilelerinde yer alan bir isim olarak dikkat çekmektedir. Giyim markalarında modellik yapan Erhan Saffar, Ayşegül ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmiştir. Erhan Saffar, Uğurkan Erez'in eski mankenlerindendir. 2012 yılında Fashion Week de yer almıştır. Pırlantacılık sektöründen gelmektedir, Kapalıçarşı'da çalışmaktadır. Hindistan'da modellik yaptığı sırada hastalık sebebiyle ara vermiştir. 30 yaşındadır. Yarışmaya ilk katıldığı bölümde ''12 tane ameliyat geçirdim, zor oldu ama pes etmedim. Burcum Balık'tır.'' dedi.

    9 ŞUBAT SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Değişen yeni konsept ile artık yarışmacılar birbirlerine puan vermek zorunda. Buna göre erkeklerin verdiği oylarla kızlarda günün birincisi Rabia oldu. Erkeklerde ise birinci Batıcan oldu.

        DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

        DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

        Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.

        YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!

        Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.
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