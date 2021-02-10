Kuruluş Osman'da bu hafta Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki gerilim ve ardından Baha Hatun'un canının tehlikeye düşmesi şok etkisi yarattı. Dizinin yayınlandığı saatlerde özellikle tarihi şahsiyetlerin hayat hikayesi sık sık araştırılıyor. ATV ekranlarında milyonlar tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman 45. bölümüyle izleyici karşısına olacak. Geçen bölümde Osman Bey'in Bala Hatun'a babasının vasiyetini yerine getireceğini söylemesi ve Bala Hatun'un bu bölümdeki sözlerinin ardından tarihi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Osman Bey'in eşleri kimlerdir? İşte tarihteki bilgiler
MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?
Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.
Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.
BALA HATUN KİMDİR?
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.