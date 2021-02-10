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    • 10.02.2021 15:55
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    • 10.02.2021 15:55
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    Bala Hatun ve ? Özge Törer kimdir, kaç yaşında? 'in eşleri...

    Bala Hatun ve sorusu izleyicileri tarafından araştırılıyor. Çarşamba günlerine damgasını vuran Kuruluş Osman dizisinde 'in eşi Bala Hatun dikkat çeken tarihi karakterlerden oluyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ile konuşan Osman Bey babasının vasiyeti üzerine varis için gereğini yapacağını iletti. Osman Bey'in "Babam ölmeden önce bir vasiyet bırakmış. Benim yeni bir hatun almamı ister." sözlerinin ardından bazı tarihi detaylar araştırılıyor. Peki, Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Osman Bey'in eşleri kimlerdir? İşte merak edilenler...

    Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir?

    Kuruluş Osman'da bu hafta Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki gerilim ve ardından Baha Hatun'un canının tehlikeye düşmesi şok etkisi yarattı. Dizinin yayınlandığı saatlerde özellikle tarihi şahsiyetlerin hayat hikayesi sık sık araştırılıyor. ATV ekranlarında milyonlar tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman 45. bölümüyle izleyici karşısına olacak. Geçen bölümde Osman Bey'in Bala Hatun'a babasının vasiyetini yerine getireceğini söylemesi ve Bala Hatun'un bu bölümdeki sözlerinin ardından tarihi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Osman Bey'in eşleri kimlerdir? İşte tarihteki bilgiler

    MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.

    Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

    BALA HATUN KİMDİR?

    Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

        Erkek çocukları

        Orhan Bey (1281 - 1362)
        Çoban Bey (1283 - 1337)
        Pazarlı Bey (1285 - 1311)
        Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
        Hamid Bey (1288 - 1329)
        Melik Bey (1290 - 1366)

        KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

        NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI

        Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

        Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

            BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

            Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

            Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

            TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

            Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi?

            Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?
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            Haberler Televizyon Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Osman Bey'in eşleri...