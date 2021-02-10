Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Romantik ve dram konulu filmleri severek izleyenlerin ilgiyle izleyeceği, 2018 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda ise Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Acı Tatlı Ekşi filmi hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik.
ACI TATLI EKŞİ KONUSU NEDİR?
Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu'ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.
Uzakdoğu sinemasının yerli sinemamıza en taze hediyelerinden olan Acı Tatlı Ekşi, 2017'ye veda etmeye hazırlandığımız şu son günlerde vizyona girerek, hem acı hem tatlı hem de ekşi bir hediye veriyor dram ve romantizm severlere.
Orijinalinden farklı olarak romantik komedi değil yer yer Yeşilçam melodramına kaçan dram-romantizm türündeki yapım, birbirlerini çok uzun yıllardır tanıyan, beraber büyüyen ve büyüten Duygu ve Murat çiftinin tam mutlu sona ilerlerken kopuşlarını ve 5 yıl sonra tekrar yan yana gelmelerini işliyor.