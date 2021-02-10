Uzakdoğu sinemasının yerli sinemamıza en taze hediyelerinden olan Acı Tatlı Ekşi, 2017'ye veda etmeye hazırlandığımız şu son günlerde vizyona girerek, hem acı hem tatlı hem de ekşi bir hediye veriyor dram ve romantizm severlere.

Orijinalinden farklı olarak romantik komedi değil yer yer Yeşilçam melodramına kaçan dram-romantizm türündeki yapım, birbirlerini çok uzun yıllardır tanıyan, beraber büyüyen ve büyüten Duygu ve Murat çiftinin tam mutlu sona ilerlerken kopuşlarını ve 5 yıl sonra tekrar yan yana gelmelerini işliyor.