Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.02.2021 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 18:21
    ABONE OL

    ? ? Ne zaman çekildi?

    Akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinççi’nin rol aldığı vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen film hakkındaki bilgileri haberimizin içeriğinde derledik. Peki ? Ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Acı Tatlı Ekşi konusu nedir?

    Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Romantik ve dram konulu filmleri severek izleyenlerin ilgiyle izleyeceği, 2018 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda ise Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Acı Tatlı Ekşi filmi hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik.

    ACI TATLI EKŞİ KONUSU NEDİR?

    Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu'ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.

    Uzakdoğu sinemasının yerli sinemamıza en taze hediyelerinden olan Acı Tatlı Ekşi, 2017'ye veda etmeye hazırlandığımız şu son günlerde vizyona girerek, hem acı hem tatlı hem de ekşi bir hediye veriyor dram ve romantizm severlere.

    Orijinalinden farklı olarak romantik komedi değil yer yer Yeşilçam melodramına kaçan dram-romantizm türündeki yapım, birbirlerini çok uzun yıllardır tanıyan, beraber büyüyen ve büyüten Duygu ve Murat çiftinin tam mutlu sona ilerlerken kopuşlarını ve 5 yıl sonra tekrar yan yana gelmelerini işliyor.

        ACI TATLI EKŞİ OYUNCULARI KİMLER?

        Özge Özpirinçci (Duygu)

        Buğra Gülsoy (Murat)

        Yusuf Akgün (Alper)

        Gözde Türkpençe (Eliz)

        Osman Alkaş (Hakan)

        Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)

        Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)

        NEREDE ÇEKİLDİ?

        Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir'de çekildi. Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, Acı Tatlı Ekşi filminin asıl çekildiği yer İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu. Acı Tatlı Ekşi filminin deniz ve sahil sahneleri de İzmir'de çekildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?