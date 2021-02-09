Şebnem Ceceli bir röportajında;"Kendi kendime oyunculuk yapmaya çalıştığımı ve bundan büyük bir keyif aldığımı fark eden ailem beni drama okuluna yazdırdı. 5 yaşındayken Ayla Algan'ın da eğitim verdiği okula başladım. Bir gün ajans yetkilileri geldi ve bana teklifte bulundular. Hemen arkasından 'Yaprak Dökümü' dizisi başladı." sözlerine devam oyuncu, "Yaprak Dökümü'nden önce herhangi bir projede yer almadım. Dizinin uzun sürmesi, oyuncuların başarısı çok az kişinin yaşayabileceği büyük bir tecrübeydi benim için" demişti.

"HALİL ERGÜN'Ü HER BAYRAM ARIYORUM"

Ceceli: "Gala gecesinde çok ağladım. Aradan yıllar geçti. Her bayram Halil Ergün'ü arıyorum. Onun bayramını kutluyorum. Çok sık olmasa da Deniz Çakır ile de görüşüyorum."

Yaprak Dökümü bittiğinde farklı projelerden de teklif gelmiş Şebnem Ceceli'ye ama o kabul etmemiş.

"Eğitimime ağırlık vermem gerekiyordu. Oyunculuk yapmadım ama sanattan da kopmadım. Piyano eğitimi almaya başladım. Profesyonel olmasam da düzenli bir şekilde spor yapmaya özen gösteriyorum" diye açıklıyor bu durumu Ceceli.

"Doktor olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Oyunculuk ise her zaman yapmak istediğim bir iş. İkisini birlikte yapabilmek beni çok mutlu eder. Başta Halil Ergün ve tüm Yaprak Dökümü oyuncuları, Hande Doğandemir ve bir de Cem Yılmaz ile aynı projede yer almayı çok isterim."

Şebnem Ceceli uygun bir senaryo olursa oyunculuğa geri dönebileceğini söylüyor... Yaprak Dökümü'nü ise yere göğe sığdıramıyor: "Böyle kaliteli bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Bana kattığı çalışma disiplini, tecrübe ve güzel anıların ömür boyu yol göstereceğine inanıyorum."