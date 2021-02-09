Yaprak Dökümü Ayşe kim? Yaprak Dökümü'nün küçük oyuncusu Şebnem Ceceli şimdi kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca ilgiyle izlenen dizinin tekrar bölümleri yeniden ekrana geliyor. 2006-2010 tarihleri arasında yayınlanan dizideki küçük karakter Ayşe de büyüdü, peki Şebnem Ceceli şimdi ne yapıyor? İşte merak edilenler…
ŞEBNEM CECELİ KİMDİR?
2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe rolüyle tanınmaktadır. Şebnem Ceceli, 5 sezon süren dizinin ardından başka projede yer almayıp, eğitim hayatına ağırlık vermiştir. Şimdilerde hukuk fakültesini kazanarak kariyerini bu alanda sürdürmeyi planlamaktadır.
Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Yaprak Dökümü dizisinden sonra Algida Max ve Wings reklamlarında oynamıştır.
Şebnem Ceceli 1.67 metre boyundadır, 47 kilodur ve kova burcudur.
BENNU YILDIRIMLAR İLE BULUŞMUŞTU!
Yaprak Dökümü dizisi ile tanıdığımız oyuncu, dizi bitiminden sonra ablası karakterini canlandıran Bennu Yıldırım ile görüştü. Bu buluşmadan fotoğraf paylaşan oyuncu, Ayşe Ceceli'nin hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu duyurdu. Yıldırımlar "Uzun bir aradan sonra, Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'yle buluştuk. O artık Hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun" mesajını yazmıştı.