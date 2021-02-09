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    • 09.02.2021 14:01
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    ? Yaprak Dökümü’nün küçük oyuncusu , ?

    Bir döneme damgasını vuran dizi ? Kanal D’de sabahları tekrar bölümleri yayınlanan dizi hala ilgiyle izleniyor ve oyuncuların hayatlarına dair bilgiler merakla araştırılıyor. Yaprak Dökümü’nün küçük oyuncusu Ayşe de ön plana çıkan oyunculardan biri, şimdi büyüdü ve yaşı, şu an ne yaptığına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Yaprak Dökümü’nün küçük oyuncusu , ? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yaprak Dökümü Ayşe kim?

    Yaprak Dökümü Ayşe kim? Yaprak Dökümü'nün küçük oyuncusu Şebnem Ceceli şimdi kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca ilgiyle izlenen dizinin tekrar bölümleri yeniden ekrana geliyor. 2006-2010 tarihleri arasında yayınlanan dizideki küçük karakter Ayşe de büyüdü, peki Şebnem Ceceli şimdi ne yapıyor? İşte merak edilenler…

    ŞEBNEM CECELİ KİMDİR?

    2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe rolüyle tanınmaktadır. Şebnem Ceceli, 5 sezon süren dizinin ardından başka projede yer almayıp, eğitim hayatına ağırlık vermiştir. Şimdilerde hukuk fakültesini kazanarak kariyerini bu alanda sürdürmeyi planlamaktadır.

    Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Yaprak Dökümü dizisinden sonra Algida Max ve Wings reklamlarında oynamıştır.

    Şebnem Ceceli 1.67 metre boyundadır, 47 kilodur ve kova burcudur.

    BENNU YILDIRIMLAR İLE BULUŞMUŞTU!

    Yaprak Dökümü dizisi ile tanıdığımız oyuncu, dizi bitiminden sonra ablası karakterini canlandıran Bennu Yıldırım ile görüştü. Bu buluşmadan fotoğraf paylaşan oyuncu, Ayşe Ceceli'nin hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu duyurdu. Yıldırımlar "Uzun bir aradan sonra, Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'yle buluştuk. O artık Hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun" mesajını yazmıştı.

        Şebnem Ceceli bir röportajında;"Kendi kendime oyunculuk yapmaya çalıştığımı ve bundan büyük bir keyif aldığımı fark eden ailem beni drama okuluna yazdırdı. 5 yaşındayken Ayla Algan'ın da eğitim verdiği okula başladım. Bir gün ajans yetkilileri geldi ve bana teklifte bulundular. Hemen arkasından 'Yaprak Dökümü' dizisi başladı." sözlerine devam oyuncu, "Yaprak Dökümü'nden önce herhangi bir projede yer almadım. Dizinin uzun sürmesi, oyuncuların başarısı çok az kişinin yaşayabileceği büyük bir tecrübeydi benim için" demişti.

        "HALİL ERGÜN'Ü HER BAYRAM ARIYORUM"

        Ceceli: "Gala gecesinde çok ağladım. Aradan yıllar geçti. Her bayram Halil Ergün'ü arıyorum. Onun bayramını kutluyorum. Çok sık olmasa da Deniz Çakır ile de görüşüyorum."

        Yaprak Dökümü bittiğinde farklı projelerden de teklif gelmiş Şebnem Ceceli'ye ama o kabul etmemiş.

        "Eğitimime ağırlık vermem gerekiyordu. Oyunculuk yapmadım ama sanattan da kopmadım. Piyano eğitimi almaya başladım. Profesyonel olmasam da düzenli bir şekilde spor yapmaya özen gösteriyorum" diye açıklıyor bu durumu Ceceli.

        "Doktor olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Oyunculuk ise her zaman yapmak istediğim bir iş. İkisini birlikte yapabilmek beni çok mutlu eder. Başta Halil Ergün ve tüm Yaprak Dökümü oyuncuları, Hande Doğandemir ve bir de Cem Yılmaz ile aynı projede yer almayı çok isterim."

        Şebnem Ceceli uygun bir senaryo olursa oyunculuğa geri dönebileceğini söylüyor... Yaprak Dökümü'nü ise yere göğe sığdıramıyor: "Böyle kaliteli bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Bana kattığı çalışma disiplini, tecrübe ve güzel anıların ömür boyu yol göstereceğine inanıyorum."
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