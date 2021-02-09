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    • 09.02.2021 11:22
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    • 09.02.2021 11:25
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    gözünün yaşına bakmadan fişini çekti! 'de devrim niteliğinde karar artık ekranlarda olmayacak

    Son günlerde adlı dijital platformunda yaşanan reklam ve kullanıcı sıkıntılarıyla gündemde olan bu kez bambaşka bir iddiayla gündeme geldi. Hatırlarsınız, Masterchef'in finalinin hemen ardından 9 Ocak akşamı 2021 izleyiciye 'merhaba' demişti. Masterchef'in 3. sezonundaki reytingleri iyi olunca jüri koltuğunda  ve 'nin oturduğu  yapılmamıştı. Diğer bir yanda da ve dizileri yayın hayatlarına devam ediyor. Ancak iddialara göre O Ses Türkiye yeniden başlayacak. Bu durumda yayın akışı sıkıntıya giriyor. Hal böyle olunca operasyon için düğmeye basıldı. Acun Ilıcalı o yapımın fişini gözünün yaşına bakmadan çekmiş olabilir. İşte o karar...

    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti!

    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti! TV 8'de devrim niteliğinde karar artık ekranlarda olmayacak... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyor. Masterchef 2020'in 3 Ocak'ta final yapmasının ardından onun yerine hemen Survivor 2021 gelmişti. Öte yandan Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabilir. Peki şimdi ne olacak?

    Son dönemde Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar ve ücret kriziyle eleştirilerin odağında isim olan Acun Ilıcalı'nın şimdi de başı yayın akışıyla dertte.

    TV8 ekranlarında yer alan Masterchef'in bitmesi ve yeni sezon Survivor'ın başlaması ile birlikte kanalda yayınlanacak olan programlar merak ediliyor. Yeni program ve dizilere yer verilecek olan kanalda ise Acun Ilıcalı tarafından bir dizinin kaldırılacağı konuşuluyor.

        Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.

        Etkileyici senaryosu ile birlikte her hafta seyircileri ekrana kilitleyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Gerçek bir yaşamı ekranlara taşıyan dizinin, ilerleyen zamanlar içerisinde final yapacağı konuşuluyor. Acun Ilıcalı yeni programlar için hangi yapımın üstünü çizecek?

        Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Survivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak?

        DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

        O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu ile ekranlarda yer alacağı söz konusu. Bu iddialara göre ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasına karar verildiği konuşuluyor. TV8 ekranlarında yer alan birçok farklı programın olması nedeni ile yayın akışı oldukça yoğun. Bu nedenle yayın akışının bir düzene oturtulması amaçlanıyor. Programların çakışmasını önlemek için ise yeni bir düzen oluşturulacak.

            TV8 kanalında birçok programın başlayacak olmasıyla beraber, Survivor ve O Ses Türkiye'nin çakışabilme ihtimali yükseldi. Bununla beraber kanalın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medyada Survivor ve O Ses Türkiye nedeniyle Acun Ilıcalı'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisini final yapacağı iddia edildi. Dizinin izleyici kitlesi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.

            Bununla beraber son zamanlarda düşen reytinglerinden ötürü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi. Birçok izleyici reytinglerin de düşmesi sebebi ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayından kaldırılacağını düşünüyor. Konu hakkında hem Acun Ilıcalı'dan hem de dizinin yapımcısından net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

            Diğer bir yönden ise dizinin finalinin nasıl olacağı ve kaldırılmazsa hangi programın yayından kaldırılacağı konuşuluyor. Yayınlandığı ilk günlerde reytingleri oldukça yüksek olan dizi, son zamanlarda düşük reytingleri ile dikkat çekmişti.

            DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER, HİKÂYESİ GERÇEK Mİ?

            Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir izleyicisiyle buluştuktan sonra hikayesiyle büyük ilgi gördü. Birçok diziye ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı yapımın başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol bulunuyor. Yayın hayatına devam eden dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız eserinden uyarlanmıştır.

                DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPYAN UYARLANDI? HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

                Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.
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                Haberler Televizyon Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti! TV 8'de devrim niteliğinde karar artık ekranlarda olmayacak