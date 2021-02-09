Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti! TV 8'de devrim niteliğinde karar artık ekranlarda olmayacak... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyor. Masterchef 2020'in 3 Ocak'ta final yapmasının ardından onun yerine hemen Survivor 2021 gelmişti. Öte yandan Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabilir. Peki şimdi ne olacak?
Son dönemde Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar ve ücret kriziyle eleştirilerin odağında isim olan Acun Ilıcalı'nın şimdi de başı yayın akışıyla dertte.
TV8 ekranlarında yer alan Masterchef'in bitmesi ve yeni sezon Survivor'ın başlaması ile birlikte kanalda yayınlanacak olan programlar merak ediliyor. Yeni program ve dizilere yer verilecek olan kanalda ise Acun Ilıcalı tarafından bir dizinin kaldırılacağı konuşuluyor.