Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Survivor ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu ile ekranlarda yer alacağı söz konusu. Bu iddialara göre ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasına karar verildiği konuşuluyor. TV8 ekranlarında yer alan birçok farklı programın olması nedeni ile yayın akışı oldukça yoğun. Bu nedenle yayın akışının bir düzene oturtulması amaçlanıyor. Programların çakışmasını önlemek için ise yeni bir düzen oluşturulacak.