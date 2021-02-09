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    • 09.02.2021 19:37
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    ? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 9 Şubat ATV yayın akışı

    sorusu hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide en son Ebru'nun hain çıkması ve Behzat'ın Kaya'yı öldürmesi yeni düşmanlıkların doğmasıyla sonuçlandı. Dizi bu akşam kanalın yayın akışında yer almıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Şubat ATV yayın akışında yer alan yapımlar

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

    Salı akşamları fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan gelişmelerle yeni düşmanlıklar doğdu. Hızır, Behzat ve Tipi'nin Kaya'yı öldürmesini engelleyemedi ve böylece evladını kaybeden İdris Reis'i karşısında düşman olarak buldu. Dizinin yayın akışında yer almaması akıllara EDHO neden yok sorusunu getirdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

    EDHO NEDEN YOK?

    ATV ekranlarında bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Fenerbahçe Başakşehir maçı ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü yok.

    İşte 9 Şubat ATV yayın akışı ve EDHO yeni bölüm tarihi;

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Şubat Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümde tozu dumana katacak gelişmeler yaşanacak.

    9 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

    19.00 Atv Ana Haber
    19.45 Kupa Günlüğü
    20.45 Fenerbahçe Başakşehir Canlı
    22.30 Akıncı Tekrar

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

        Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.

        İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır. Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler.

        Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir. Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

            Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

            Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
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