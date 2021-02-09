Salı akşamları fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan gelişmelerle yeni düşmanlıklar doğdu. Hızır, Behzat ve Tipi'nin Kaya'yı öldürmesini engelleyemedi ve böylece evladını kaybeden İdris Reis'i karşısında düşman olarak buldu. Dizinin yayın akışında yer almaması akıllara EDHO neden yok sorusunu getirdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...
EDHO NEDEN YOK?
ATV ekranlarında bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Fenerbahçe Başakşehir maçı ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü yok.
İşte 9 Şubat ATV yayın akışı ve EDHO yeni bölüm tarihi;
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Şubat Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümde tozu dumana katacak gelişmeler yaşanacak.
9 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.45 Fenerbahçe Başakşehir Canlı
22.30 Akıncı Tekrar
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.