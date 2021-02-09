Salı akşamları fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan gelişmelerle yeni düşmanlıklar doğdu. Hızır, Behzat ve Tipi'nin Kaya'yı öldürmesini engelleyemedi ve böylece evladını kaybeden İdris Reis'i karşısında düşman olarak buldu. Dizinin yayın akışında yer almaması akıllara EDHO neden yok sorusunu getirdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

EDHO NEDEN YOK?

ATV ekranlarında bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Fenerbahçe Başakşehir maçı ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü yok.

İşte 9 Şubat ATV yayın akışı ve EDHO yeni bölüm tarihi;