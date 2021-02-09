Farah Zeynep Abdullah hastalığı nedir? Farah Zeynep kimdir nereli? Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep'ten hayranlarını üzen haber geldi.
MASUMLAR APARTMANI İNCİ AYRILIYOR MU?
Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde Clubhouse'taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söylemişti. Bu açıklamalar TRT 1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı iddia edildi.
Sorular tekrar sorulunca Abdullah, "Hastalık işte geliyor" şeklinde konuştu. 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılacağı iddialarına ise oyuncu, "Yok" diyerek, yalanladı.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH HASTALIĞI NEDİR?
MS'in nedeni henüz kesin olarak tespit edilebilmiş değildir. Yapılan değişik araştırmalarda hastalığa neden olabilecek çok çeşitli nedenler (daha önce geçirilmiş virütik enfeksiyonlar, çevreden kaynaklanan bazı zehirli maddeler, beslenme alışkanlıkları, coğrafi etmenler, vücudun savunma sistemindeki bozukluklar) sorgulanmışsa da hiç biri kesin neden olarak saptanamamıştır.
Bazı araştırmacılar, MS'e henüz belirlenemeyen bir virüsün neden olduğunu ileri sürmektedirler. Bu teoriye göre, çocuklukta veya gençlik döneminde vücuda giren bu virüs; beş, on ya da on beş yıl gibi bir süre hiçbir belirti göstermeden vücutta kalmakta, daha sonra yine bilinmeyen bir nedenle, örneğin şiddetli bir üst solunum yolu hastalığı sırasında ortaya çıkmaktadır.