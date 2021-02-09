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    • 09.02.2021 16:57
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    Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu? hastalığı nedir? Farah Zeynep kimdir, nereli?

    kimdir, nereli, hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu? TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören dizilerden birisi olan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, hastalığıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Farah Zeynep'in diziden ayrılabileceği iddia edilmişti.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah hastalığı nedir?

    Farah Zeynep Abdullah hastalığı nedir? Farah Zeynep kimdir nereli? Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep'ten hayranlarını üzen haber geldi.

    MASUMLAR APARTMANI İNCİ AYRILIYOR MU?

    Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde Clubhouse'taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söylemişti. Bu açıklamalar TRT 1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı iddia edildi.

    Sorular tekrar sorulunca Abdullah, "Hastalık işte geliyor" şeklinde konuştu. 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılacağı iddialarına ise oyuncu, "Yok" diyerek, yalanladı.

    FARAH ZEYNEP ABDULLAH HASTALIĞI NEDİR?

    MS'in nedeni henüz kesin olarak tespit edilebilmiş değildir. Yapılan değişik araştırmalarda hastalığa neden olabilecek çok çeşitli nedenler (daha önce geçirilmiş virütik enfeksiyonlar, çevreden kaynaklanan bazı zehirli maddeler, beslenme alışkanlıkları, coğrafi etmenler, vücudun savunma sistemindeki bozukluklar) sorgulanmışsa da hiç biri kesin neden olarak saptanamamıştır.

    Bazı araştırmacılar, MS'e henüz belirlenemeyen bir virüsün neden olduğunu ileri sürmektedirler. Bu teoriye göre, çocuklukta veya gençlik döneminde vücuda giren bu virüs; beş, on ya da on beş yıl gibi bir süre hiçbir belirti göstermeden vücutta kalmakta, daha sonra yine bilinmeyen bir nedenle, örneğin şiddetli bir üst solunum yolu hastalığı sırasında ortaya çıkmaktadır.

        Diğer bir grup bilim adamı ise, oto-immün ( vücudun kendi bağışıklık sisteminin neden olduğu) bir hastalık olduğunu düşünmektedirler. Bu teoriye göre; vücudun bağışıklık sistemi normal olarak, vücuda giren yabancı mikrop ya da viruslara karşı vücudu korumak için karşı saldırıya geçip onlarla mücadele etmesi gerekirken, MS'li kişilerde bilinmeyen bir nedenle, merkezi sinir sistemindeki sinirlerin miyelin kılıfına saldırıp onları tahrip etmektedir.

        Bu teorilerin tümünün bir arada etkileşim gösterdikleri de düşünülebilir. Yani genetik olarak yatkın kişilerde, MS ile ilgili bilinmeyen bir virüsün, vücudun bağışıklık sistemini olumsuz yönde harekete geçirerek, sinirlerin miyelin tabakasına saldırmaya ve onu tahrip etmeye yönlendirdiği söylenebilir

        FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

        Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.

        Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

        Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı.

        Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.
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