Nur Ertürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Nur Ertürk kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yıllar sonra yeniden ekrana dönen, şarkıları ile bir döneme damga vuran isim yeniden gündem konusu oldu ve hayatı hakkındaki bilgiler sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Mide botoksu yaptırarak verdiği kilolarla da dikkat çeken Nur Ertürk ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
NUR ERTÜRK KİMDİR?
Nur Ertürk ; 9 çocuklu bir ailenin en son üyesi olarak Sivas ilinde dünyaya gelmiş bir ses sanatçısıdır. Ailesi ile birlikte çoğunlukla maddi durumlardan dolayı Sivas'dan İstanbul'a taşınmak zorunda kalmıştır. İstanbul'a taşındıklarından kısa bir süre sonra babasını kaybetmiştir. Nur Ertürk , tüm olumsuzluklara rağmen eğitim hayatına devam etti ve başarılı da oldu.
Daha sonra bu başarısını üniversite sınavında göstererek Gazi üniversitesine gitmeye hak kazandı fakat annesi şehir dışında okutamayacağından dolayı Gazi üniversitesine gidemedi. Nur Ertürk , ilk resmi kariyerini Kanal 7 ekranlarında gerçekleştirmiştir. Bir sabah programı sunarak müziklede içli dışlı bir hale gelen Nur Ertürk ilk olarak kadın programlarının başlamasına neden olan kişi kabul edilir.
Televizyon ile birlikte müzik kariyerini birlikte resmi olarak yürütemeyen sanatçı 1980' li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. Daha sonra teksitil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir
NUR ERTÜRK ŞARKILARI
2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)
2012 - İkibin Oniki
1999 - Ben Sana Yandım
1997 - Bir Demet Türkü
1995 - Yaban Eller
1994 - Beni Sev
1993 - Sevimli
1992 - Adaletin Bu Mu Dünya