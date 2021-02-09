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    • 09.02.2021 10:30
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    • 09.02.2021 10:30
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    ? ’a konuk olan kaç yaşında, ,

    ? Sorusunun yanıtı gündemde merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Hafta içi her gün Star TV’de yayınlanan programında birbirinden güzel isimler konuk oluyor ve izleyiciler tarafındna hayatları merak ediliyor. Peki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ın bugünkü konuklarından biri olan, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren şarkıcı kaç yaşında, , İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Nur Ertürk kimdir?

    Nur Ertürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Nur Ertürk kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yıllar sonra yeniden ekrana dönen, şarkıları ile bir döneme damga vuran isim yeniden gündem konusu oldu ve hayatı hakkındaki bilgiler sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Mide botoksu yaptırarak verdiği kilolarla da dikkat çeken Nur Ertürk ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    NUR ERTÜRK KİMDİR?

    Nur Ertürk ; 9 çocuklu bir ailenin en son üyesi olarak Sivas ilinde dünyaya gelmiş bir ses sanatçısıdır. Ailesi ile birlikte çoğunlukla maddi durumlardan dolayı Sivas'dan İstanbul'a taşınmak zorunda kalmıştır. İstanbul'a taşındıklarından kısa bir süre sonra babasını kaybetmiştir. Nur Ertürk , tüm olumsuzluklara rağmen eğitim hayatına devam etti ve başarılı da oldu.

    Daha sonra bu başarısını üniversite sınavında göstererek Gazi üniversitesine gitmeye hak kazandı fakat annesi şehir dışında okutamayacağından dolayı Gazi üniversitesine gidemedi. Nur Ertürk , ilk resmi kariyerini Kanal 7 ekranlarında gerçekleştirmiştir. Bir sabah programı sunarak müziklede içli dışlı bir hale gelen Nur Ertürk ilk olarak kadın programlarının başlamasına neden olan kişi kabul edilir.

    Televizyon ile birlikte müzik kariyerini birlikte resmi olarak yürütemeyen sanatçı 1980' li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. Daha sonra teksitil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir

    NUR ERTÜRK ŞARKILARI

    2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)

    2012 - İkibin Oniki

    1999 - Ben Sana Yandım

    1997 - Bir Demet Türkü

    1995 - Yaban Eller

    1994 - Beni Sev

    1993 - Sevimli

    1992 - Adaletin Bu Mu Dünya

        2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)

        2012 - İkibin Oniki

        1999 - Ben Sana Yandım

        1997 - Bir Demet Türkü

        1995 - Yaban Eller

        1994 - Beni Sev

        1993 - Sevimli

        1992 - Adaletin Bu Mu Dünya
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        Haberler Televizyon Nur Ertürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a konuk olan Nur Ertürk kaç yaşında, nereli, kiminle evli?