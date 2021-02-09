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    • 09.02.2021 10:08
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    • 09.02.2021 10:08
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    ? konuğu kaç yaşında,

    ? Sorusunun yanıtı sabah saatlerinden bu yana gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Hafta içi her gün Star TV sabah kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen programı her gün birbirinden değerli isimleri konuk ediyor. Bugünkü konukları arasında eski sunucu ve oyuncu yer aldı ve hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu ,

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    İpek Tanrıyar kimdir?

    İpek Tanrıyar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İpek Tanrıyar kaç yaşında, kiminle evli? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ve samimi açıklamaları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan oyuncu isim uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz yaz oğluğunu kucağına alan ve adını Aras koyan İpek Tanrıyar hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    İPEK TANRIYAR KİMDİR?

    İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.
    1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

    Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
    Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
    Sıla - (2006)
    Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
    Brindar - (2004)
    Japonyalı Gelin - (2003)
    Serseri - (2003) - Eylül
    Karaoğlan - (2002) - Ülger
    Belalım Benim - (2002)
    Bir Tatlı Huzur - (2002)
    Karate Can - (2000)
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    Haberler Televizyon İpek Tanrıyar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İpek Tanrıyar kaç yaşında, kiminle evli?