İpek Tanrıyar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İpek Tanrıyar kaç yaşında, kiminle evli? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ve samimi açıklamaları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan oyuncu isim uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz yaz oğluğunu kucağına alan ve adını Aras koyan İpek Tanrıyar hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
İPEK TANRIYAR KİMDİR?
İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.
1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.
Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
Sıla - (2006)
Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
Brindar - (2004)
Japonyalı Gelin - (2003)
Serseri - (2003) - Eylül
Karaoğlan - (2002) - Ülger
Belalım Benim - (2002)
Bir Tatlı Huzur - (2002)
Karate Can - (2000)