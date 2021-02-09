İpek Tanrıyar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İpek Tanrıyar kaç yaşında, kiminle evli? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ve samimi açıklamaları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan oyuncu isim uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz yaz oğluğunu kucağına alan ve adını Aras koyan İpek Tanrıyar hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.