Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan kimdir? Sultan Alparslan tarihteki yeri nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih dizisi karakteri Sultan Alparslan kimdir? Sultan Alparslan tarihteki yeri nedir? Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Alparslan hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Dizide Sultan Alparslan rolüne Serdar Kılıç isimli oyuncu hayat veriyor.
SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?
Sultan Alparslan 20 Ocak 1029'da dünyaya gelmiş, 24 Kasım 1072 tarihinde ise vefat etmiştir.
Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Türk hükümdar Sultan Alp Arslan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır.
Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Doğum tarihini çeşitli kaynaklar 1029 ve 1032 yılları arasında gösterir. Tarih yazarlarının çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar çok küçük yaşta ata binip ok atmayı öğrendi. İlk gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katıldığı Dandanakan vb. savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlendi.
Seferler ve zaferlerle geçen kısa ömründe tarihin sayfalarında unutulmayazak izler bırakan Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları tecavüzleri önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı.
Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da vefat etti.
Türkmen takviminde 2002 yılından Temmuz 2008'e kadar Ağustos ayı Alp Arslan olarak adlandırılmıştır.
Merv şehrinde olduğu düşünülen kabrinin tam olarak nerede olduğu ise bilinmemektedir.