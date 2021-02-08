Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan kimdir? Sultan Alparslan tarihteki yeri nedir?

Seferler ve zaferlerle geçen kısa ömründe tarihin sayfalarında unutulmayazak izler bırakan Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları tecavüzleri önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı.

Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da vefat etti.

Türkmen takviminde 2002 yılından Temmuz 2008'e kadar Ağustos ayı Alp Arslan olarak adlandırılmıştır.

Merv şehrinde olduğu düşünülen kabrinin tam olarak nerede olduğu ise bilinmemektedir.