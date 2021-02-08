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    • 08.02.2021 19:56
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    ! canlı izle! (ATV)

    ATV ekranlarının yeni dizilerinden ! canlı izleme ekranı dizi severler tarafından sorgulanıyor. ATV ekranlarında her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Dizinin takipçileri yeni bölümleri merakla bekliyor. İşte Maraşlı 5. bölüm canlı izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Maraşlı 5. bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölüm canlı izle! ATV

    Maraşlı yeni bölüm canlı izle! ATV'de Pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı 5. bölüm canlı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı'da heyecan durmaksızın devam ediyor. Dizide bu hafta Mahur'un annesiyle ilgili öğrendiği gerçekler ortaya çıkıyor. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyleyecek. Peki, Mahur ifadesini değiştirecek mi?

    MARAŞLI 5. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra Maraşlı 5. bölüm canlı izleme ekranına gidebilirsiniz.

    MARAŞLI 5. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

    MARAŞLI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı?

    İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?
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    Haberler Televizyon Maraşlı 5. bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölüm canlı izle! (ATV)