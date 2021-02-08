Türk Sanat Musikisi adına pek çok çalışması bulunan Ayşe Ekiz kimdir? Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Ayşe Ekiz'in hayatı izleyiciler tarafından sabah saatlerinde en çok merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Peki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ayşe Ekiz kaç yaşında, kiminle evli? İşte tüm detaylar…