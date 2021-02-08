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    • 08.02.2021 10:45
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    • 08.02.2021 10:45
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    ? konuğu kaç yaşında,

    Sabah saatlerinden bu yana izleyiciler merakla ? Sorusuna yanıt arıyor. Hafta içi her gün Star TV sabah kuşağında yayınlanan programının konukları yakından takip ediliyor ve hayatlarına dair bilgiler merakla araştırılıyor. Peki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu kaç yaşında, İşte başarılı ses sanatçısı Ayşe Ekiz hakkında tüm bilgiler…

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    Ayşe Ekiz kimdir?

    Türk Sanat Musikisi adına pek çok çalışması bulunan Ayşe Ekiz kimdir? Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Ayşe Ekiz'in hayatı izleyiciler tarafından sabah saatlerinde en çok merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Peki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ayşe Ekiz kaç yaşında, kiminle evli? İşte tüm detaylar…

    AYŞE EKİZ KİMDİR?

    24 Aralık 1978'de Adana'da doğdu. İlköğreniminin ardından orta ve lise eğitimini Almanca Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

    İlköğretim yılları esnasında 8 yaşında katılmaya başladığı Adana Divan Musiki Derneği'nde 10 yıl solist olarak devam etti. Bu sebeble çocukların küçük yaşta ilgilenmeye başladığı Türk Sanat Musikisi adına Türkiye'de bir ilk olan Adana Divan Musiki Derneği Çocuk Korosu'nun kurulmasına öncülük etti.

    1996 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Bu sırada Selahattin İçli, Alaeddin Yavaşça Ve Tülun Korman gibi hocalardan ders aldı.

    Eğitimi devam ederken 1997-1998 dönemi TRT Amatör ses yarışması'nda Marmara Bölge birinciliği ve aynı dönem Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve hemen ardından TRT İstanbul Radyosu'nda solist olarak görev yapmaya başladı. TRT kapsamında pek çok konser, canlı yayın ve radyo programlarına katıldı.

        En büyük hocam dediği Mustafa Erses'le pek çok çalışmada bulundu. Bülent Ersoy'la beraber çeşitli televizyon programlarına katıldı. Sahne yaşamım için 'çok önemli' dediği Zeki Çetin ile uzun süre birlikte çalıştı.

        Sanat hayatına yurtiçi ve yurtdışında katıldığı konserlerle devam etmektedir.
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