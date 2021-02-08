Özellikle çıkış şarkısı olan Hayal Gözlüm ile internet üzerinde de rekor kırmış ve bu şarkısı kısa sürede 7 Milyon izlenme rekorunu elde etmiştir.

2017 yılında Esra Mimaroğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Serpil Naz isminde bir kızı vardır. Ayrıca dizi müzikleri ile de ilgilenen sanatçı, İmkansız Aşk, Fikrimin İnce Gülü ve Hırsız Polis dizilerinin şarkılarını seslendirmiştir.