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    • 08.02.2021 10:56
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    ? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu kaç yaşında, , ?

    Sabah saatlerinden itibaran izleyicilerin merakla araştırdığı sorular arasında ? Yer alıyor. Hafta içi her gün Star TV sabah kuşağında ekrana gelen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah program yine birbirinden değerli konukları ağırladı. Bugünkü konukları arasında Türk Sanat Musikisi sanatçısı vardı ve hayatı merak konusu oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu , , ? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik.

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    İsmail Özkan kimdir?

    Türk Sanat Musikisi sanatçıları Ayşe Ekiz ve İsmail Özkan'ın konuk olduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında keyifli anlar yaşandı. İzleyiciler bu isimlerin hayatlarına dair detayları da merak etti. İsmail Özkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İsmail Özkan kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtları da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte yanıtı…

    İSMAİL ÖZKAN KİMDİR?

    İsmail Özkan 1977 yılında dünyaya gelmiştir. 44 yaşındaki Özkan, baba tarafından aslen Balıkesir Bigadiç'lidir. Gerçek soyadı ise Aslantaş'tır.

    İlk sahne deneyimini Barış Manço'nun 7'den 77'ye isimli programı ile gerçekleştirdiğini belirten İsmail Özkan Ali Şuuri İlköğretim Okulu'nun ardından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde orta ve Lise eğitimini tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından Diş Hekimliğini bölümünü kazanmış ancak gönlünde müzik olması nedeni ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Bir sene İTÜ Konservatuvar bölümünde okumuş ardından ablasının da İzmir'de okuması ve ailesininde isteği ile Ege Üniversitesinde Ses eğitimini tamamlamıştır.

        Özellikle çıkış şarkısı olan Hayal Gözlüm ile internet üzerinde de rekor kırmış ve bu şarkısı kısa sürede 7 Milyon izlenme rekorunu elde etmiştir.

        2017 yılında Esra Mimaroğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Serpil Naz isminde bir kızı vardır. Ayrıca dizi müzikleri ile de ilgilenen sanatçı, İmkansız Aşk, Fikrimin İnce Gülü ve Hırsız Polis dizilerinin şarkılarını seslendirmiştir.

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        Haberler Televizyon İsmail Özkan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İsmail Özkan kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?