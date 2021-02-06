Ünlü isim ekranlara geri dönüyor! Geniş Aile’nin Ulvi’si bakın hangi karaktere bürünecek!

Bülent Çolak, gerçek hayattan esinlenen Kırmızı Kamyon dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren ve başarılı oyunculuğu ile özellikle Geniş Aile dizisindeki Ulvi karakteri ile hafızalara kazınan Bülent Çolak gündem konusu oldu. Hem dizi hem de oyuncunun hayatına dair merak edilen bilgiler de araştırılır oldu. İşte Bülent Çolak ile ilgili detaylar…
"GÜLÜMSER KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK"
Gülümser isimli karaktere hayat verecek olan Bülent Çolak; Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Nilay Deniz,Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan gibi isimlerle aynı kadroda yer alacak. Kırmızı Kamyon, itfaiyecilerin başlarından geçen birçok olayı ekrana taşıyacak. Dizi Show TV ekranında yakında izleyicilerle buluşacak
BÜLENT ÇOLAK KİMDİR?
Bülent Çolak 20 Eylül 1977 İstanbul doğumlu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
Geniş Aile dizisinde "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak İstanbul doğumlu olmasının yanında dedesinin Makedonya Vişegrat'tan göçettiği bilinir. Reis Çelik'in yönettiği 1998 yapımı Hoşçakal Yarın adlı filmde Hüseyin İnan karakteriyle sanat yaşamına başladı. Gönül Yarası ve Joenjoy gibi filmlerde de çeşitli roller alan Bülent Çolak, Fırtına ve Hırsız Polis adlı dizilerde de oynamıştır. Ayrıca oyuncu Semaver Kumpanyada tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir. Evlidir ve Okyanus adında bir oğlu vardır.
Rol aldığı tiyatro oyunları:
Cesaret Ana ve Çocukları
Murtaza
Chamaco
Süleyman ve Öbürsüler
Şahane Düğün
Filmografisi:
1998-Hoşçakal Yarın - Hüseyin İnan
2004-Gönül Yarası-Pavyon müşterisi