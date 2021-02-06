Ünlü isim ekranlara geri dönüyor! Geniş Aile’nin Ulvi’si bakın hangi karaktere bürünecek!

Bülent Çolak, gerçek hayattan esinlenen Kırmızı Kamyon dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren ve başarılı oyunculuğu ile özellikle Geniş Aile dizisindeki Ulvi karakteri ile hafızalara kazınan Bülent Çolak gündem konusu oldu. Hem dizi hem de oyuncunun hayatına dair merak edilen bilgiler de araştırılır oldu. İşte Bülent Çolak ile ilgili detaylar…