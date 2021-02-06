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    • 06.02.2021 23:02
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    Ünlü isim ekranlara geri dönüyor! Geniş Aile’nin Ulvi’si bakın hangi karaktere bürünecek!

    Ünlü isim ekranlara geri dönüyor, daha önce pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu yeniden izleyicilerin gözbebeği olmaya hazırlanıyor. Geniş Aile’nin Ulvi’si bakın hangi karaktere bürünecek. Tutunamayanlar’da da rol alan yeni dizisiyle gündem konusu oldu ve hayatına dair bilgiler de merakla araştırılmaya başlandı. ? Sorusunun yanıtı ve yeni dizisine dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ünlü isim ekranlara geri dönüyor!

    Bülent Çolak, gerçek hayattan esinlenen Kırmızı Kamyon dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren ve başarılı oyunculuğu ile özellikle Geniş Aile dizisindeki Ulvi karakteri ile hafızalara kazınan Bülent Çolak gündem konusu oldu. Hem dizi hem de oyuncunun hayatına dair merak edilen bilgiler de araştırılır oldu. İşte Bülent Çolak ile ilgili detaylar…

    "GÜLÜMSER KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK"

    Gülümser isimli karaktere hayat verecek olan Bülent Çolak; Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Nilay Deniz,Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan gibi isimlerle aynı kadroda yer alacak. Kırmızı Kamyon, itfaiyecilerin başlarından geçen birçok olayı ekrana taşıyacak. Dizi Show TV ekranında yakında izleyicilerle buluşacak

    BÜLENT ÇOLAK KİMDİR?

    Bülent Çolak 20 Eylül 1977 İstanbul doğumlu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

    Geniş Aile dizisinde "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak İstanbul doğumlu olmasının yanında dedesinin Makedonya Vişegrat'tan göçettiği bilinir. Reis Çelik'in yönettiği 1998 yapımı Hoşçakal Yarın adlı filmde Hüseyin İnan karakteriyle sanat yaşamına başladı. Gönül Yarası ve Joenjoy gibi filmlerde de çeşitli roller alan Bülent Çolak, Fırtına ve Hırsız Polis adlı dizilerde de oynamıştır. Ayrıca oyuncu Semaver Kumpanyada tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir. Evlidir ve Okyanus adında bir oğlu vardır.

    Rol aldığı tiyatro oyunları:

    Cesaret Ana ve Çocukları
    Murtaza
    Chamaco
    Süleyman ve Öbürsüler
    Şahane Düğün

    Filmografisi:
    1998-Hoşçakal Yarın - Hüseyin İnan
    2004-Gönül Yarası-Pavyon müşterisi

        2004-Büyük Buluşma-Selçuk
        2005-2006-Hırsız Polis
        2006-Fırtına
        2007-Joenjoy
        2007-Hatırla Sevgili
        2009-Geniş Aile-Ulvi Mısırlıoğlu
        2010-Çakallarla Dans-Şerefsiz Metin
        2010-Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo Sezai
        2011-Papaz Kimde-Hilmi
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        Haberler Televizyon Ünlü isim ekranlara geri dönüyor! Geniş Aile’nin Ulvi’si bakın hangi karaktere bürünecek!