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    • 06.02.2021 22:39
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    Milyoner’de damga vuran soru! ?

    ? Sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan Türk Dil Kurumu sözlüğünde "" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır? Sorusunun şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Milyoner’de damga vuran soru!

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır? sorusunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    Bu akşam Milyoner'de yarışan Elif İnce 30.000 TL değerindeki "Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?" sorusunu açtırmayı başardı.

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim yer almaktadır?
    A) Çorbada maydanozu bulunmak
    B) Çorbada karabiberi bulunmak
    C) Çorbada havusu bulunmak
    D) Çorbada nanesi bulunmak

    Doğru cevap: A) Çorbada maydanozu bulunmak
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    Haberler Televizyon Milyoner’de damga vuran soru! Çorbada tuzu bulunmak deyimiyle eş anlamlı deyim hangisidir?