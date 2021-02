Milyoner sorusu: Dinlediğiniz “That’s Amore” adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

Dinlediğiniz "That's Amore" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, Dinlediğiniz "That's Amore" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? sorusunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...