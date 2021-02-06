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    • 06.02.2021 23:12
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    : Dinlediğiniz “That’s Amore” adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

    Dinlediğiniz “That’s Amore” adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan Dinlediğiniz “That’s Amore” adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Sorusunun şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Milyoner sorusu: Dinlediğiniz “That’s Amore” adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

    Dinlediğiniz "That's Amore" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, Dinlediğiniz "That's Amore" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? sorusunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Dinlediğiniz "That's Amore" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

    A: Frank Sinatra

    B: John Lennon

    C: Leonard Cohen

    D: Dean Martin

    Doğru cevap: D
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