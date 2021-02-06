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    • 06.02.2021 18:38
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    • 06.02.2021 18:38
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    Akşam saatlerinde araştırmaların arttığı ? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. 2021 sezonu TV8’de başlayan Survivor’da yeni başlamasına ragmen sakatlıklar yaşanması yedek yarışmacıların mücadeleye dahil olmasına neden oldu. Yedeklerden Gönüllüler takımına katılan Aleyna Çalışan’ın hayatı izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başladı. Peki , , ?

    takvim.com.tr
    Survivor Aleyna Çalışkan kimdir?

    Survivor 2021 adası ve mücadelelerin yanı sıra yarışmacıların da hayatları merak konusu oluyor. İzleyiciler gündemde sıkça öne çıkan yarışmacıların özel hayatlarına dair bilgileri araştırıyor. Bu noktada yeni yarışmacı Aleyna Çalışan sorgulananlar arasında yer alıyor. Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.

    SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

    Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

    Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

    ALEYNA ÇALIŞKAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

    Aleyna Çalışkan'ın Instagram adresi merak ediliyor. Adresi 'aleynaclsknn' olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600 takipçisi bulunuyor.

        SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Perşembe akşamı ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler mücadele etti. Başa baş giden iki takımdan birinin kazanması durumunda ödül pizza oldu. Zorlu parkura çıkan yarışmacılar enfes pizza için yarışıyor. Eleme heyecanının ardından iki takım da sonraki oyunlara yemek yemiş olarak çıkmanın hayalini kuruyor. 10'a 8 skor ile İsmail Balaban'ın atışıyla ödül ünlüler takımının oldu.

        SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Ünlüler ve gönüllülerin takımlarındaki arkadaşlarına kelime anlattığı ve onların da bilmesini beklediği anlat bakalım yarışmasında 4 Şubat ödülü ise muhallebi oldu. Zorlu kelimler karşısında en çok bilen takım ödülün sahibi oluyor. Kazanan takım Ünlüler oldu.

        GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Rakiplerinden en yüksek oyu alan yarışmacı Poyraz oldu ve böylelikle eleme potasındaki adaylığı da düşmüş oldu. En çok you alan ikinci isim ise Dora oldu.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

        Gönüllüler takımından SMS birincisi olan Poyraz, Ayşe'yi eleme potasına soktu. Dora ise Reşat'ın ismini Verdi. Diğer isim ise Duygu'ydu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ? (2 ŞUBAT)

        Yarışma hayallerine veda eden olan isim Duygu oldu
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        Haberler Televizyon Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna kaç yaşında, nereli, mesleği ne?