SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Perşembe akşamı ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler mücadele etti. Başa baş giden iki takımdan birinin kazanması durumunda ödül pizza oldu. Zorlu parkura çıkan yarışmacılar enfes pizza için yarışıyor. Eleme heyecanının ardından iki takım da sonraki oyunlara yemek yemiş olarak çıkmanın hayalini kuruyor. 10'a 8 skor ile İsmail Balaban'ın atışıyla ödül ünlüler takımının oldu.



SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Ünlüler ve gönüllülerin takımlarındaki arkadaşlarına kelime anlattığı ve onların da bilmesini beklediği anlat bakalım yarışmasında 4 Şubat ödülü ise muhallebi oldu. Zorlu kelimler karşısında en çok bilen takım ödülün sahibi oluyor. Kazanan takım Ünlüler oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Rakiplerinden en yüksek oyu alan yarışmacı Poyraz oldu ve böylelikle eleme potasındaki adaylığı da düşmüş oldu. En çok you alan ikinci isim ise Dora oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?



Gönüllüler takımından SMS birincisi olan Poyraz, Ayşe'yi eleme potasına soktu. Dora ise Reşat'ın ismini Verdi. Diğer isim ise Duygu'ydu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? (2 ŞUBAT)

Yarışma hayallerine veda eden olan isim Duygu oldu