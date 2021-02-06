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    • 06.02.2021 20:37
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    kimdir? İbo Show konuklarından , , ?

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılan kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Star TV’de 9 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses’in sunuculuğu ile ekranlara gelen İbo Show her Cumartesi birbirinden güzel ve özel isimleri konuk olarak davet ediyor. Bu haftaki konuklardan biri de usta sanatçı Kamuran Akkor oldu ve hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. Peki İbo Show konuklarından , , ? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Kamuran Akkor kimdir?

    Klasik Türk Müziği sanatçısı Gönül Akkor'un kardeşi olan Kamuran Akkor, Cumartesi akşamlarının sevilen eğlence program İbo Show'a bu akşam konuk olarak katılıyor. İzleyiciler merakla hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Kamuran Akkor kimdir? İbo Show konuklarından Kamuran Akkor kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorgulamalarının yanıtını haberimizde derledik.

    KAMURAN AKKOR KİMDİR?

    1947 yılında İstanbul´da doğan Kamuran Akkor 1960 – 1970 yılları arasında Gönül Akkor'un kız kardeşi olarak, basının ilgisini çekmeye başladı.

    1967 yılında Vasfi Uçaroğlu tarafından Berkant'ın yanına solist olarak seçilen Akkor, 1968 yılında şöhrete ilk adımını attı. Akkor, Sezen Cumhur Önal´ın sözlerini yazdığı, Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45´lik plaklarıyla da ülke çapında üne kavuşmuş. İlk plağını çıkarttıktan sonra, kısa sürede şöhrete adım attı.

    Kamuran Akkor, 1968 yılında kendisi gibi müzisyen olan, Vasfi Uçaroğlu ile evlendi ve bu evliliklerinden Menekşe ve Mine isminde 2 tane kız çocuğu oldu. Akor'un eşi 2011 yılında hayatını kaybetti.

    ALBÜMLERİ:

    1974 – Kader Çıkmazı

    1986 – Sev Yeter

    2004 – Yüzde Yüz

    2004 – Kraliçe ve Müzik

    2005 – Reyhan

    2010 – Arabeske Devam

    2015 – Bir Teselli Ver

    2015 – Döner Çarkı Felekler

        KAMURAN AKKOR'UN EŞİ VASFİ UÇAROĞLU KİMDİR?

        Vasfi Uçaroğlu, 1928 yılında İzmir'de dünya geldi. Türk baterist, orkestra şefidir. Çok uzun bir süredir müzikle iç içe olan Uçaroğlu'nun kendi adını taşıyan bir orkestrası da vardı. Birçok türküye caz yorumu getirmesiyle tanınan sanatçı kendi orkestrası dışında birçok başka orkestrada da çalmış, Tanju Okan, Berkant ve Kamuran Akkor gibi dönemin ünlü solistleriyle birlikte sahne almış, plaklar doldurmuş ve birçok filmde de rol almıştı. 1968 yılında orkestrasının solisti Kamuran Akkor ile hayatlarını birleştirmişlerdi ve 2 çocuğu vardı. Uzun süredir Çapa Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören olan Vasfi Uçaroğlu 30 Haziran 2011'de 83 yaşındayken hayatını kaybetti.
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