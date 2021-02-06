KAMURAN AKKOR KİMDİR?

1947 yılında İstanbul´da doğan Kamuran Akkor 1960 – 1970 yılları arasında Gönül Akkor'un kız kardeşi olarak, basının ilgisini çekmeye başladı.

1967 yılında Vasfi Uçaroğlu tarafından Berkant'ın yanına solist olarak seçilen Akkor, 1968 yılında şöhrete ilk adımını attı. Akkor, Sezen Cumhur Önal´ın sözlerini yazdığı, Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45´lik plaklarıyla da ülke çapında üne kavuşmuş. İlk plağını çıkarttıktan sonra, kısa sürede şöhrete adım attı.

Kamuran Akkor, 1968 yılında kendisi gibi müzisyen olan, Vasfi Uçaroğlu ile evlendi ve bu evliliklerinden Menekşe ve Mine isminde 2 tane kız çocuğu oldu. Akor'un eşi 2011 yılında hayatını kaybetti.