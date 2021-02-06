Ahmet Selçuk İlkan kimdir? İbo Show konuklarından Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, nereli, şiirleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. Şiirleri ile kendisine hayran bırakan isim sinema filmlerinde de oynamış, kitap da yazmıştır. Binden fazla esere sahip olan Ahmet Selçuk İlkan İbo Show'a katılarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İşte hakkındaki bilgiler…
AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?
Ahmet Selçuk İlkan 26 Ekim 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. Şair ve şarkı sözü yazarı olarak tanınan, 66 yaşındaki İlkan, küçük yaşlarda şiirler yazmaya başladı.İlk ve orta öğrenimini ayrı yerde tamamladı. Lise yıllarında yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çekti. 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Berlin'e şehrine gitti. Berlin Teknik Üniversitesinde Mimarlık eğitimini sürdürürken bir yandan da sanat çalışmalarına devam etti.
O zamanların ünlü dergileri arasında yer alan Hayat Dergisi`nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında 'Hatırlar mısın?' isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır. Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.