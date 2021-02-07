Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı sosyal medyayı kahkahaya boğdu! 'Aman abla ne yaptın!'
Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı sosyal medyayı kahkahaya boğdu! 'Aman abla ne yaptın!' yorumlarıyla karşı karşıya kalan yarışmacı, Mehtap Gül Caymaz'a Kenan İmirzalıoğlu, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusunu yöneltti. Yarışmacı bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyerek bir doktor arkadaşını aradı. Joker kullanan ve bir doktor arkadaşından yardım alan yarışmacının, Kim Milyoner Olmak İster'deki beyin sorusuna verdiği yanıt sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
07.02.2021 11:43
- Son Güncelleme: 07.02.2021 11:50
'AMAN ABLA NE YAPTIN!'
Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen anlar yaşandı. Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya yöneltilen soru ve yarışmacının jokerinden gelen yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışmacı bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyerek bir doktor arkadaşını aradı.
Doktor olan arkadaşı 'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' yanıtını verdi. Yarışmacı ise doktor arkadaşının söylediği yanıtı seçti. 'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan joker Doktor Ali Çiçek sosyal medyada gündem oldu.
Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORULARI (SON BÖLÜM)
Kenan imirzalıoğlunun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yine izleyicisini ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster soruları ve yanıtları...