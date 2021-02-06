2013'te yapılan çalışmaya göre çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir?

2013'te Kalifornia Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre, çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD, dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, 2013'te Kalifornia Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre, çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD, dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...