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    • 06.02.2021 21:39
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    2013'te yapılan çalışmaya göre çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir?

    2013'te yapılan çalışmaya göre, çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD, dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir? Sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan 2013'te Kalifornia Üniversitesi’nin yaptığı çalışmaya göre, çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD, dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir? Sorusunun şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    2013'te yapılan çalışmaya göre çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir?

    2013'te Kalifornia Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre, çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD, dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, 2013'te Kalifornia Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaya göre, çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD, dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    2013'te Kaliforniya Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki çocuk nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne sahip olan ABD, dünyada üretilen toplam oyuncağın ne kadarını tüketmektedir?

    A) Yüzde 40
    B) Yüzde 60
    C) Yüzde 80
    D) Yüzde 90

    Doğru cevap: A: Yüzde 40
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    Haberler Televizyon 2013'te yapılan çalışmaya göre çocuk nüfusun yüzde 3'üne sahip ABD dünyadaki toplam oyuncağın kaçını tüketir?