EDHO 181. bölüm fragmanı: Kan gövdeyi götürüyor! 'Bundan sonra dost most tanımam' diyen Hızır herkesin dalını budağını kesecek! Atv'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş başlıyor!

Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Bahadır Özdener'in senaristliğini üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş başlıyor. Hayriye Ana'nın ölümüyle 'Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'sinyallerini veren EDHO'da, ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazır. İşte Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz 181. bölümde yaşanacaklar...