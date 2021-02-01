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    • 01.02.2021 12:19
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    . bölüm fragmanı: Kan gövdeyi götürüyor! 'Bundan sonra dost most tanımam' diyen Hızır herkesin dalını budağını kesecek!

    . bölüm fragmanı: Kan gövdeyi götürüyor! 'Bundan sonra dost most tanımam' diyen Hızır herkesin dalını budağını kesecek! 'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş başlıyor! Ebru’nun ihanetiyle adeta şok yaşayan , eşi ’nin tüm ikazlarına rağmen Cihan’ı öldürür ve Fuat’ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Ancak bu gelişme Hızır'ı endişeye sokar. Didem'i kaçırma girişiminde bulunan Kaya, başarısızlığını canıyla öderken, atağa geçer ve Yaman'ın bu hamlesi savaşı daha da hareketlendirecek. İşte ve detaylar...

    EDHO'da savaş başlıyor! Artık Hızır da...

    EDHO 181. bölüm fragmanı: Kan gövdeyi götürüyor! 'Bundan sonra dost most tanımam' diyen Hızır herkesin dalını budağını kesecek! Atv'nin 6 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş başlıyor!

    Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Bahadır Özdener'in senaristliğini üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş başlıyor. Hayriye Ana'nın ölümüyle 'Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'sinyallerini veren EDHO'da, ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazır. İşte Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz 181. bölümde yaşanacaklar...

    EDHO 181. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

    Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

        Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır.

        Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir. Savaşa hazırlanan İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır.

        Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin öldürdüğü Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki savaşı daha da hareketlendirecektir.
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        Haberler Televizyon EDHO 181. bölüm fragmanı: Kan gövdeyi götürüyor! 'Bundan sonra dost most tanımam' diyen Hızır herkesin dalını budağını kesecek!