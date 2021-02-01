Son haftalarda heyecanın dozajını iyice arttıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kaya'nın ölümü yeni bir düşmanlığın başlangıcına sebep olacak. Geçtiğimiz hafta İdris'in oğlu Kaya'nın, Behzat ve Tipi tarafından öldürülmesinin hemen ardından Çakırbeyli-Façalı aileleri kendilerini yeni bir savaşın içinde bulacak. EDHO 181. bölüm fragmanı dün akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Fragmanda üç aile arasındaki hasımlık durumunu fırsat bilen Yaman Cihan'ın yeğenine Hızır Ali ve Didem için can yakan talimatı veriyor. Kurulan pusu neticesinde kendini kaybeden Haşmet Façalı ise İdris'in mekanını basıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.