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    • Magazin
    • 01.02.2021 10:25
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    • 01.02.2021 10:25
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    Madrabazları tefe koyup çalacak! nda eteklerindeki taşı döktü başı eziliyor

    Madrabazları tefe koyup çalacak! nda eteklerindeki taşı döktü başı eziliyor. Aksiyon dolu sahneleriyle yoluna tam gaz devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanacak yeni gelişmeler dostların karşı karşıya gelmesine neden olacak. İdris'in oğlu Kaya'yı Behzat ve Tipi'nin öldürmesi masada ayrılıklara neden olurken Yaman bu durumu fırsata çevirmeye çalışarak Hızır Ali, Didem ve Ömür'ün bulunduğu yeri Cihan'ın yeğenine taratıyor. Olay üzerine çılgına dönen Haşmet Façalı ise soluğu İdris'in mekanında alıyor. İşte 181. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    takvim.com.tr
    EDHO 181. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Son haftalarda heyecanın dozajını iyice arttıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kaya'nın ölümü yeni bir düşmanlığın başlangıcına sebep olacak. Geçtiğimiz hafta İdris'in oğlu Kaya'nın, Behzat ve Tipi tarafından öldürülmesinin hemen ardından Çakırbeyli-Façalı aileleri kendilerini yeni bir savaşın içinde bulacak. EDHO 181. bölüm fragmanı dün akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Fragmanda üç aile arasındaki hasımlık durumunu fırsat bilen Yaman Cihan'ın yeğenine Hızır Ali ve Didem için can yakan talimatı veriyor. Kurulan pusu neticesinde kendini kaybeden Haşmet Façalı ise İdris'in mekanını basıyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

    HAİN ORTAYA ÇIKTI

    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

    EBRU ŞOKU

    Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

        ŞEBEKE OLAYLARI BİLİYOR MU?

        Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

        BEHZAT, KAYA'YA KURŞUN YAĞDIRIYOR

        Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

        FAÇALILARDAN BASKIN

        Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

            EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

            Çakırbeylileri sarsan olay

            Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

            Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür.

            Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

                Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

                Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir. Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.

                Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.
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                Haberler Magazin Madrabazları tefe koyup çalacak! EDHO 181. bölüm fragmanında eteklerindeki taşı döktü başı eziliyor