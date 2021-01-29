AKINCI 5. bölümde gerçekler açığa çıkıyor! Akıncı ile karşı karşıya gelen Kemal’in hayatındaki büyük sır ne?

Akıncı 5. bölümde gerçekler açığa çıkıyor! Atv'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı, 5. bölüm fragmanlarıyla yine heyecan dolu sahnelerin yaşanacağının sinyallerini verdi. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrol paylaştığı Akıncı 5. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

AKINCI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder.

Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.

Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.

Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.