Şükrü Özyıldız onu canından çok seviyor! Akıncı'nın yakışıklısı Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu sosyal medyayı salladı

atv ekranlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen, oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrolü yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız. 32 yaşında başarılı oyuncu yakışılıklığıyla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Şükrü Özyıldız'ı kardeşi Burcu Özyıldız'la görenler şaştı kaldı. İki kardeşin benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.