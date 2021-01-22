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Şükrü Özyıldız onu canından çok seviyor! Akıncı'nın yakışıklısı Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu sosyal medyayı salladı

atv ekranlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen, oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrolü yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız. 32 yaşında başarılı oyuncu yakışılıklığıyla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Şükrü Özyıldız'ı kardeşi Burcu Özyıldız'la görenler şaştı kaldı. İki kardeşin benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

22.01.2021 13:33 - Son Güncelleme: 22.01.2021 13:33
Şükrü Özyıldız onu canından çok seviyor! Akıncı'nın yakışıklısı Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu sosyal medyayı salladı

Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncusu Şükrü Özyıldız, Akıncı ile gümbür gümbür geliyor. Son olarak Alice Müzikali'yle rüştünü ispat eden 32 yaşında Şükrü Özyıldız hakkında araştırma yapanlar kız kardeşi Burcu'yla karşılaştı.

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Şükrü Özyıldız onu canından çok seviyor! Akıncı'nın yakışıklısı Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu sosyal medyayı salladı

İşte başta Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Şükrü Özyıldız onu canından çok seviyor! Akıncı'nın yakışıklısı Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Şükrü Özyıldız onu canından çok seviyor! Akıncı'nın yakışıklısı Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu sosyal medyayı salladı
Şükrü Özyıldız onu canından çok seviyor! Akıncı'nın yakışıklısı Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu sosyal medyayı salladı