Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu a Para'da yayınlanan 'Biz Bize'ye 'Akıncı'nın oyuncuları Deren Talu ve Atakan Hoşgören ile Öykü Gürman ve Murat Evgin katıldı. Programda Deren Talu "Annem oyuncu koçum. Aynı mesleği yapan iki arkadaş gibiyiz" diye konuştu.
İLK DİZİ PROJEM
Akıncı' benim için çok heyecan verici oldu çünkü ilk dizi projem. Bu işin içinde olduğum için çok şanslıyım, çok iyi oyuncularla çalışıyorum. Dizi seçmelerinde kesin seçilirim diye düşünmemiştim ama seçildiğimde çok sevindim. 'Akıncı' çok özgün bir proje... Dizide beni şu ana kadar zorlayan bir sahne olmadı. Set çok keyifli geçiyor, hepimiz çok iyi anlaşıyoruz.
DİZİDE KARAKTERİM GİBİYİM
Canlandırdığım 'Didem' çok güvenilir ve iyi kalpli bir kız. Kendime benzettiğim özellikleri var, mesela ben de kardeşime çok bağlıyım. Onun gibi bir arkadaşımın olmasını çok isterim.