İLK DİZİ PROJEM

Akıncı' benim için çok heyecan verici oldu çünkü ilk dizi projem. Bu işin içinde olduğum için çok şanslıyım, çok iyi oyuncularla çalışıyorum. Dizi seçmelerinde kesin seçilirim diye düşünmemiştim ama seçildiğimde çok sevindim. 'Akıncı' çok özgün bir proje... Dizide beni şu ana kadar zorlayan bir sahne olmadı. Set çok keyifli geçiyor, hepimiz çok iyi anlaşıyoruz.