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    • 27.01.2021 22:51
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    Kuruluş Osman'da 'nın sinsi planı! "Ölmeleri için tek sebebin Türk olduğunu unutursanız..."

    Kuruluş Osman yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 43’nci bölümünde, imparator tarafından bölge tekfurları üzerinde tek yetkili ilan edilen , savaş hazırlıklarını başlatırken tekfuları ’de toplantıya çağırdı.  Nikola, ticaret yollarının kapatılacağını açıklarken; "Ölmeleri için tek sebebin Türk olduğunu unutursanız… Ben de sizin tekfur olduğunuzu unuturum…" sözleriyle gözdağı verdi.

    Nikola'nın sinsi planı!

    Kuruluş Osman son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

    NİKOLA'NIN TÜRKLERİ BÖLGEDEN ATMA PLANI
    Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 43'nci bölümünde, imparator tarafından bölge tekfurları üzerinde tek yetkili ilan edilen , savaş hazırlıklarını başlatırken tekfuları 'de toplantıya çağırdı.

    Tekfurlara Türkleri bölgeden atma planını açıklayan Nikola, ticaret yollarının kapatılacağını açıklarken; "Ölmeleri için tek sebebin Türk olduğunu unutursanız… Ben de sizin tekfur olduğunuzu unuturum…" diyerek göz dağı verdi.

    "SADECE SAVAŞ DEĞİL… KAN, GÖZYAŞI VE GANİMET"
    Tekfur 'un "Bunun ardından neyin geleceği belli. Savaş" sözlerine "Sadece savaş değil… Kan, gözyaşı ve ganimet… Elde ettiğiniz tüm ganimet imparatorluk vergisi olmaksızın sizlerin olacak…" diyerek tekfurlara ganimet vadeden Nikola, "Her bir koldan durmaksızın saldıracaksınız… Osman, nefes alamaz hale gelecek! Siz kalelerinizin kapısını kapatın. Gerisi benim işim. Bu toprakların görmediği kadar büyük bir orduyla yanınızda olacağım. Sadece İmparatorluk ordusuyla değil, Kumanlardan, Moğollardan, Alanlardan oluşan bir güçle balyoz gibi ineceğim Türklerin tepesine…" sözleriyle 'e karşı kuracağı devasa ordunun müjdesini verdi.

    Bölge tekfurlarını bir araya getiren Nikola, Osman Bey'e karşı zafer kazanmak için ne yapacak? Tekfurlar Nikola'nın taleplerine nasıl yanıt verecek? Nikola, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Osman Bey, Bizans'ın birleşik kuvvetlerine nasıl karşı duracak?

    Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 43'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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