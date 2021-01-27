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    • 27.01.2021 12:27
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    'nden dizisine tüm bildiklerinizi yeniden öğretecek transfer! Ramo'da artık hiç kimse güvende değil

    Başrollerini ve 'in paylaştığı dizisinde tüm dengeleri değiştirecek transferin eli kulağında. 'in diziden ayrılmasının ardından, Ramo yeni bölüm fragmanında gizemli bir isim dikkat çekmişti. İzleyici bu ismin kim olduğunu harıl harıl araştırırken nihayetinde ortaya çıktı. Ramo'da artık hiç kimse güvende. 'nin o isminin Ramo kadrosuna girdiği kesinleşti. Kurtlar Vadisi oyuncu Ramo'ya dahil olacak ve diziye yeni bir soluk kazandırarak dinamizmi yükseltecek.

    Ramo'da artık hiç kimse güvende değil! Kurtlar Vadisi'nden...

    Kurtlar Vadisi'nden Show TV Ramo dizisine tüm bildiklerinizi yeniden öğretecek transfer! Ramo'da artık hiç kimse güvende değil... Aksiyon, gerilim ve aşkın bir arada el alındığı Ramo dizisinde dengelerin değişmesine hazır olun. Dizide Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek'in vedasının ardından hangi ismin diziye dahil olacağı merak ediliyordu. Ramo yeni bölüm fragmanında görünen gizemli ismin ise kim olacağı harıl harıl araşırılıyordu. Ve nihayet o ismin kim olacağı belli oldu. İşte detaylar.

    Aksiyon ve gerilimin dur durak bilmediği Ramo dizisinde Cihangir karakteriyle özdeşleşen Olgun Şimşek geçtiğimiz günlerde olay örgüsü icabı cinayete kurban giderek ekibe veda etmişti.

    Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği ve senaristliğini ise Toprak Karaoğlu, Birol Tezcan, Seda Karaoğlu'nun kaleme aldığı BKM imzasıyla reyting fırtınası estiren Ramo dizisinden Olgun Şimşek'in ayrılışının ardından yerine hangi ismin geleceği netlik kazandı.

        Kurtlar Vadisi projesiyle geniş yelpazede kitlenin yakından tanıma fırsatı elde ettiği Nişan Şirinyan, ilk defa Ramo'nun yeni bölüm tanıtımında görülerek aracından şapkasıyla indiği görüntüler merak uyandırarak izlenme rekorları kırdı.

        Peki, halen aynı tazeliğiyle ilgi görmeye devam eden yılların eskitmediği dizi projesi Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterini oynayan ve şimdi ise Ramo dizisiyle kameralar karşısına geçmeye hazırlanan Nişan Şirinyan kimdir?

        RAMO DİZİSİNDE OYNAYACAK KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU NİŞAN ŞİRİNYAN KİMDİR?

        Ramo dizisinin oyuncu kadrosuna yerleştirilen Kurtlar Vadisi oyuncusu Nişan Şirinyan aslen Ermenidir. 1 Ocak 1958 senesinde hayata gözlerini açan Nişan Şirinyan, lisans eğitimini ise, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden tamamlayarak mezun olmuştur.

            1999 senesinden beri çeşitli dizi yapımları ve beyaz perde projelerinde oyunculuk kariyerini sürdüren asıl çıkışını da Kurtlar Vadisi dizisiyle yakalayan Nişan Şirinyan'ın tüm bunların yanı sıra yönetmenlik tecrübesi bulunmaktadır.

            Uzun yıllar boyunca devlet tiyatrolarında mesleki görevini icra eden Ramo dizisi oyuncusunun boyu 1.82, kilosu ise 77'dir. Evli ve Öfkeli dizisinde

            Osman karakteriyle izleyici kitlesinin karşısına geçen Ramo dizisinin yeni oyuncusu Nişan Şirinyan, aynı zamanda Her Sevda Bir Veda'da Ferhat ve Arka Sokaklar projesinde de Nasuh Doğanay karakteriyle seyircisini ağırlamıştır.
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nden Show TV Ramo dizisine tüm bildiklerinizi yeniden öğretecek transfer! Ramo'da artık hiç kimse güvende değil