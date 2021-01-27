Kurtlar Vadisi'nden Show TV Ramo dizisine tüm bildiklerinizi yeniden öğretecek transfer! Ramo'da artık hiç kimse güvende değil... Aksiyon, gerilim ve aşkın bir arada el alındığı Ramo dizisinde dengelerin değişmesine hazır olun. Dizide Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek'in vedasının ardından hangi ismin diziye dahil olacağı merak ediliyordu. Ramo yeni bölüm fragmanında görünen gizemli ismin ise kim olacağı harıl harıl araşırılıyordu. Ve nihayet o ismin kim olacağı belli oldu. İşte detaylar.
Aksiyon ve gerilimin dur durak bilmediği Ramo dizisinde Cihangir karakteriyle özdeşleşen Olgun Şimşek geçtiğimiz günlerde olay örgüsü icabı cinayete kurban giderek ekibe veda etmişti.
Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği ve senaristliğini ise Toprak Karaoğlu, Birol Tezcan, Seda Karaoğlu'nun kaleme aldığı BKM imzasıyla reyting fırtınası estiren Ramo dizisinden Olgun Şimşek'in ayrılışının ardından yerine hangi ismin geleceği netlik kazandı.