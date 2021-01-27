Kurtlar Vadisi'nden Show TV Ramo dizisine tüm bildiklerinizi yeniden öğretecek transfer! Ramo'da artık hiç kimse güvende değil... Aksiyon, gerilim ve aşkın bir arada el alındığı Ramo dizisinde dengelerin değişmesine hazır olun. Dizide Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek'in vedasının ardından hangi ismin diziye dahil olacağı merak ediliyordu. Ramo yeni bölüm fragmanında görünen gizemli ismin ise kim olacağı harıl harıl araşırılıyordu. Ve nihayet o ismin kim olacağı belli oldu. İşte detaylar.