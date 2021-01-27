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    • Magazin
    • 27.01.2021 18:10
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    • 27.01.2021 18:10
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    43. son bölüm canlı izle! Osman Bey Nikola'nın kalemini kıracak hamleyi yapıyor

    ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden bu akşam saat 20.00'de 43. bölümüyle izleyici karşısında olacak. Diziyi ekranları başında takip edemeyenler izleyiciler Kuruluş Osman 43. bölüm canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Yeni bölümde Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendiriyor. İşte dizide bu haftanın gelişmeleri

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 43. bölüm izle!

    Çarşamba günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan ve yayınlanan her yeni bölümüyle heyecanın dozunu artırmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çeken olaylar meydana gelecek. Yeni bölümde bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlıyor. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorluyor. İşte Kuruluş Osman 43. bölüm canlı izle seçeneği...

    ATV CANLI YAYIN İLE KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Nikola bu gece ölecek!"

    Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

    KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

    Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar.

    Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

        OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

        Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

        HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

        Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne?

        Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
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