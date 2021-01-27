Çarşamba günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan ve yayınlanan her yeni bölümüyle heyecanın dozunu artırmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çeken olaylar meydana gelecek. Yeni bölümde bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlıyor. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorluyor. İşte Kuruluş Osman 43. bölüm canlı izle seçeneği...

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KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Nikola bu gece ölecek!"

Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.