Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi! O isim Müge Anlı canlı yayınında gözaltında alındı...23 yaşındaki Hasan Kiraz bulundu mu? Hasan Kiraz cinayete mi kurban gitti? 13 Mayıs 2017 tarihinden bu yana aranan Hasan Kiraz'ın kardeşi Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Hasan Kiraz olayıyla ilgili son dakika haberi geldi. 2014 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağ tarafı felçli kalan Hasan Kiraz, 13 Mayıs 2017'de ise kayboldu.
Hasan Kiraz geçirdiği trafik kazasının ardından 231 bin liralık bir tazminat hak etti. Ancak bu para hesabına yatırılmadan ortadan kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın kardeşi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaşabildiğini itiraf etti.
CANLI YAYINDA GÖZALTI!
Niyazi Demiröz'ün de yer aldığı 14 kişilik suç şebekesi gözaltına alındı. Telefon görüşmelerinde Demiröz'ün Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsettiği öğrenildi. Kardeşinin kaybını bildirmeden 20 bin lirayı çeken kardeş Hüseyin Kiraz da Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Hasan Kiraz'ın kaybının arkasında bu şebekenin olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.