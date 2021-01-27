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    • 27.01.2021 12:18
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    olayında son dakika gelişmesi! O isim canlı yayınında gözaltında alındı...

    olayında son dakika gelişmesi! O isim canlı yayınında gözaltında alındı...23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybında yaşanan son dakika gelişmesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Trafik kazası geçiren Hasan Kiraz'a sigorta şirketi tazminat ödemişti. Ancak sigorta parası ve Hasan Kiraz bir anda 13 Mayıs 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Muğla ’da kaybolan Hasan 'Kiraz bulundu mu?' sorusunun yanıtı merak ediliyordu. nda son dakika gelişmesini aktarırken, canlı yayına gelen emniyet güçleri Hasan Kiraz'ın kardeşi 'ı da gözaltına ald ve böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

    Müge Anlı canlı yayınında gözaltı!

    Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi! O isim Müge Anlı canlı yayınında gözaltında alındı...23 yaşındaki Hasan Kiraz bulundu mu? Hasan Kiraz cinayete mi kurban gitti? 13 Mayıs 2017 tarihinden bu yana aranan Hasan Kiraz'ın kardeşi Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Hasan Kiraz olayıyla ilgili son dakika haberi geldi. 2014 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağ tarafı felçli kalan Hasan Kiraz, 13 Mayıs 2017'de ise kayboldu.

    Hasan Kiraz geçirdiği trafik kazasının ardından 231 bin liralık bir tazminat hak etti. Ancak bu para hesabına yatırılmadan ortadan kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın kardeşi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaşabildiğini itiraf etti.

    CANLI YAYINDA GÖZALTI!

    Niyazi Demiröz'ün de yer aldığı 14 kişilik suç şebekesi gözaltına alındı. Telefon görüşmelerinde Demiröz'ün Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsettiği öğrenildi. Kardeşinin kaybını bildirmeden 20 bin lirayı çeken kardeş Hüseyin Kiraz da Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Hasan Kiraz'ın kaybının arkasında bu şebekenin olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.

        Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı'nın ilk şüphelendiği durum, geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren Hasan Kiraz hem mental hem de fiziksel sorunlar yaşıyordu.

        Beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan Hasan Kiraz'ın istemsiz davranışlarda bulunması nedeniyle başına bir şey gelmiş olabileceğiydi. Ancak Hasan Kiraz'ın abisinin ifadeleri farklı iddiaları beraberinde getirdi.

        Hasan Kiraz'a trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz'e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Abinin açıklaması ardından Niyazi Demiröz ile ilgili birçok iddia daha gündeme geldi.
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