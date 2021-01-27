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    • 27.01.2021 09:35
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    • 27.01.2021 09:35
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    affetmedi gözünün yaşına bakmadan üstünü çizdi! 'de dengeleri değiştiren devrim gibi karar ekranda olmayacak

    dijital platformunun açılmasının ardından yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen yapımcı ve bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın gündeminde. Masterchef'in finalinin ardından 9 Ocak akşamı başlamıştı. Haftanın 5 günü ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşan , TV 8'in yayın akışında büyük bir yer tutuyor. Öte yandan Masterchef'in reytinglerinin iyi olması nedeniyle sezon başın başlamayan jüri koltuğunda  ve 'nin oturduğu 'nin başlaması da bekleniyor. programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu ve Acun Ilıcalı o yapımın fişini gözünün yaşına bakmadan çekmiş olabilir. İşte o karar...

    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı direkt üstünü çizdi!

    Acun Ilıcalı affetmedi gözünün yaşına bakmadan üstünü çizdi! TV 8'de dengeleri değiştiren devrim gibi karar ekranda olmayacak... TV 8 ekranında çarşı pazar birbirine girdi, günler yetmiyor. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyor. Survivor 2021'in haftanın 5 günü yayınlanması, Kırmızı Oda'nın çok sevilmesi Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonun başlayacak olması işleri karıştırdı. Peki şimdi ne olacak?

    Son dönemde Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar ve ücret kriziyle eleştirilerin odağında isim olan Acun Ilıcalı'nın şimdi de başı yayın akışıyla dertte.

    Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye başlayacak olması ve Survivor 2021'in haftanın çoğu gününü işgal etmesi ortalığı karıştırdı.

        Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.

        TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi. Bununla beraber dizinin akıbetinin ne olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Acun Ilıcalı yeni programlar için hangi yapımın üstünü çizecek?

        Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Survivor'ın haftanın çoğu günü işgal etmesi ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak?

            TV8 kanalında birçok programın başlayacak olmasıyla beraber, Survivor ve O Ses Türkiye'nin çakışabilme ihtimali yükseldi. Bununla beraber kanalın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.

            Sosyal medyada Survivor'ın düşen reytinglerine rağmen haftanın çoğu gününde yer alması ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olmasıyla beraber, Acun Ilıcalı'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisini final yapacağı iddia edildi. Dizinin izleyici kitlesi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.

            Bununla beraber son zamanlarda düşen reytinglerinden ötürü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi. Konu hakkında hem Acun Ilıcalı'dan hem de dizinin yapımcısından net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.
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