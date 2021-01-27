Acun Ilıcalı affetmedi gözünün yaşına bakmadan üstünü çizdi! TV 8'de dengeleri değiştiren devrim gibi karar ekranda olmayacak... TV 8 ekranında çarşı pazar birbirine girdi, günler yetmiyor. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyor. Survivor 2021'in haftanın 5 günü yayınlanması, Kırmızı Oda'nın çok sevilmesi Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonun başlayacak olması işleri karıştırdı. Peki şimdi ne olacak?