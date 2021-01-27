Acun Ilıcalı affetmedi gözünün yaşına bakmadan üstünü çizdi! TV 8'de dengeleri değiştiren devrim gibi karar ekranda olmayacak... TV 8 ekranında çarşı pazar birbirine girdi, günler yetmiyor. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyor. Survivor 2021'in haftanın 5 günü yayınlanması, Kırmızı Oda'nın çok sevilmesi Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonun başlayacak olması işleri karıştırdı. Peki şimdi ne olacak?
Son dönemde Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar ve ücret kriziyle eleştirilerin odağında isim olan Acun Ilıcalı'nın şimdi de başı yayın akışıyla dertte.
Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye başlayacak olması ve Survivor 2021'in haftanın çoğu gününü işgal etmesi ortalığı karıştırdı.