TRT 1'deki Masumlar Apartmanı dizisine Yeşilçam efsanesi katılıyor işler karışıyor! Şimdi tür sırların açığa çıkma zamanı... TRT ekranlarının salı akşamlarına damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim daha geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı kısa sürede izleyicinin sevdiği yapımlardan biri haline geldi. Safiye, Gülben, Han karakterleri dillere pelesenk oldu. Her karakterin ayrı bir sırrı olan diziye Yeşilçam'ın usta ismi de dahil olacak ve işin rengi değişecek. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümlerinde merak edilen pek çok sır ortaya çıkacak.
Masumlar Apartmanı TRT 1'in son yıllarda en çok izlenen ve gerçek hayattan izler taşıyan hikayesi ile adından söz ettiren dizisi oldu. Açık ara ekrandaki rakiplerini sollayan Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı büyük bir merakla beklenirken dizinin kadrosuna yeni katılan isim ise bomba etkisi yarattı.
Son bölüme Ezgi Mola'nın oynadığı Safiye karakterinin damga vurduğu dizi gerçek bir hayat hikayesinin beyaz cama uyarlaması. Masumlar Apartmanı dizisi korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı büyük sırlarla dolu Han (Birkan Sokullu) ile imkansız aşkını konu alıyor.
Safiye'nin tek aşkı olan Naci'nin yıllar sonra İstanbul'a gelmesi ile heyecanın daha da tırmandığı diziye, son olarak Gülrü (Naci'nin karısı) karakteri de dahil oldu ve olaylar daha da heyecanlı bir hal aldı.
Dizinin kadrosuna düğümleri çözecek çok önemli bir isim daha katılıyor. Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin ve annesi Hasibe'nin neden bu durumda oldukları ve neler yaşadıkları diziye yeni katılacak karakter ile belli olacak.
Diziye son katılacak isim Safiye'nin anneannesi olan Meryem karakteri olacak. Safiye ve annesi Hasibe'nin hayatındaki travmaların nedeni de böylece açıklığa kavuşacak.
Meryem rolü için bir süredir çok etkili bir oyuncu arayışına girildiği konuşuluyordu. Karaktere usta oyuncu Yeşilçam'da bir çok filmde rol almış 79 yaşındaki Serpil Gül'ün hayat vereceği öğrenildi. Peki birçok sinema filminde rol almış, sevilen oyuncusu Serpil Gül kimdir, hangi film ve dizilerde rol aldı?
Başarılı usta oyuncu, 1962'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.
Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi.
2018'de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.