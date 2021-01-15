TRT 1'deki Masumlar Apartmanı dizisine Yeşilçam efsanesi katılıyor işler karışıyor! Şimdi tür sırların açığa çıkma zamanı... TRT ekranlarının salı akşamlarına damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim daha geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı kısa sürede izleyicinin sevdiği yapımlardan biri haline geldi. Safiye, Gülben, Han karakterleri dillere pelesenk oldu. Her karakterin ayrı bir sırrı olan diziye Yeşilçam'ın usta ismi de dahil olacak ve işin rengi değişecek. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümlerinde merak edilen pek çok sır ortaya çıkacak.