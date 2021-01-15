Çukur'da amca Cumali Koçovalı'nın kim olacağı piyasaya çıktı! İzleyici merak çatlıyordu ünlü oyuncu Show Tv ekranlarında olacak... Show TV'nin fenomen yapımları arasında yerini alan Çukur dizisi her bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler gibi başarılı isimlerin rol aldığı Çukur dizisine yeni kan geliyor. Çok uzun süredir Cumali Koçovalı karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyordu izleyici tarafından. Ortaya pek isim atılsa da gizemini koruyan bu isim sonunda ortaya çıktı.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler'in rol aldığı Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da yeni bir gelişme yaşandı.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler gibi başarılı isimlerin rol aldığı Çukur dizisinde amca Cumali Koçovalı'yı hangi oyuncunun oynayacağı merak ediliyordu.
Geçtiğimiz günlerde Çağatay Erdenet karakteriyle efsane dizi Çukur'a geri dönen ünlü oyuncu Nejat İşler, gündeme damga vurmuştu.
'İdris Baba'nın abisi Cumali Koçovalı'nın mezarı için boş dedikleri ve kayıtlarda mezar yeri alınmış ama gömülen olmamış' sözleri merak uyandırırken amca karakterine kimin hayat vereceği belli oldu.
Cumali Koçovalı'yı Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisindeki başarısıyla çok konuşulan usta oyuncu Müfit Kayacan oynayacak.
MÜFİT KAYACAN KİMDİR?
Müfit Kayacan, 17 Ocak 1956 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucularından olan Müfit Kayacan, 25 sene genel sanat yönetmenliği yapmıştır.
2005 yılında Kezban Yenge dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Müfit Kayacan, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk Yeniden, Şubat, Olur İnşallah, Kırık Kalpler, Abluka, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol almıştır.
Müfit Kayacan, 1.78 metre boyunda, 82 kilo ve Oğlak burcudur.