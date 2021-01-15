Çukur'da amca Cumali Koçovalı'nın kim olacağı piyasaya çıktı! İzleyici merak çatlıyordu ünlü oyuncu Show Tv ekranlarında olacak... Show TV'nin fenomen yapımları arasında yerini alan Çukur dizisi her bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler gibi başarılı isimlerin rol aldığı Çukur dizisine yeni kan geliyor. Çok uzun süredir Cumali Koçovalı karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyordu izleyici tarafından. Ortaya pek isim atılsa da gizemini koruyan bu isim sonunda ortaya çıktı.