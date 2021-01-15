Geçmişten gelen sırlar! Miran sonunda annesine kavuşuyor! ATV'de pazar günleri izlenme rekorları kıran Hercai dizisinin yeni bölümü yayınlanan fragmanla birlikte daha bir heyecanla beklenir oldu. Hercai'nin 55. bölümünde Azize herkesi meydana toplayıp konuşma yapıyor. Miran'dan af dileyip yüzleşen Hatice, silahı çıkarıp kendini vurmaya çalışırken Reyhan ve diğerlerinin araya girmesiyle silah patlıyor. Diğer tarafta Yaren ve Harun tartışmasında da Yaren'in silahı çıkarmasıyla bir silah patlaması daha duyuluyor. Öte yandan annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? İşte Hercai'nin 55. bölümünde yaşanacaklar...
HERCAİ 55.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır.
Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU (54.BÖLÜM)?
Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır.
Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Hercai dizsinin yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.
HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI
Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye).