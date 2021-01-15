Geçmişten gelen sırlar! Miran sonunda annesine kavuşuyor! ATV'de pazar günleri izlenme rekorları kıran Hercai dizisinin yeni bölümü yayınlanan fragmanla birlikte daha bir heyecanla beklenir oldu. Hercai'nin 55. bölümünde Azize herkesi meydana toplayıp konuşma yapıyor. Miran'dan af dileyip yüzleşen Hatice, silahı çıkarıp kendini vurmaya çalışırken Reyhan ve diğerlerinin araya girmesiyle silah patlıyor. Diğer tarafta Yaren ve Harun tartışmasında da Yaren'in silahı çıkarmasıyla bir silah patlaması daha duyuluyor. Öte yandan annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi? İşte Hercai'nin 55. bölümünde yaşanacaklar...

HERCAİ 55.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır.

Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.