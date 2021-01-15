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    • 15.01.2021 19:42
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    Yaşamak ve yaşatmak için başlıyor! lı dizisinden nefes kesen yeni tanıtım

    Başrollerini ve 'un paylaştığı lı dizisi ilk bölümü ile izleyicisini ekranları başına kilitlemişti. 'nın merakla beklenen 2. bölüm fragmanı " başlıyor" başlığıyla yayınlandı. İşte Maraşlı'nın 2. bölüm tanıtımı...


    Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı "Savaş başlıyor" başlığıyla yayınlandı.



    Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir.



    Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?



    Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar.



    Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

    Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır.

    Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur.



    Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?



    Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

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    Haberler Magazin Yaşamak ve yaşatmak için savaş başlıyor! Maraşlı dizisinden nefes kesen yeni tanıtım