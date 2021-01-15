Kore meraklılarının aklını başından alacak 2020'de çekilmiş diziler! İzlemeyen çok şey kaçırır Türk dizileri hep buradan uyarlanıyor... Son dönemlerde Kore dalgasının hızla tüm dünyada yayılmasıyla birlikte Kore filmleri ve dizileri ülkemizde de yoğun ilgi görüyor. Dramından, komedisine, okul konulusundan, romantiğine kadar geniş bir skalaya sahip olan Kore dizileri aynı zamanda, ülkemizde de dahil olmak üzere pek çok dünya ülkesinde de uyarlanıyor. Eğer siz de Kore dizileri tutkunuysanız bu listemizde yer alan 2020'de çekilen yapımlarına göz atabilirsiniz.
Crash Landing On You
Kuzey Kore'ye acil iniş yapmak zorunda kalan bir Chaebol varis ile aşık olan yakışıklı ve zeki kuzey Koreli asker'in hikayesi herkesi sürükleyecek. Kuzey Kore'de geçen romantik komedi aşk hikayesinde askerimiz izinsiz giren varisi koruyabilecek mi?
Başrollerinde Hyun Bin ve Son Ye-Jin'in yer aldığı başarılı kore dizisi 2020 yılına damga vuran ilk diziler arasında yerini almıştır.
The King
2020 yılında adından çok bahsedilen bir diğer dizi ise The King Eternal Monarch dizisi olmuştur. Birçok kişinin merakla beklediği dizi günümüz koresinde imparator olan kralımız Lee Gon ile paralel bir evrende yaşayan Tea-eul'ın sürükleyici hikayesidir. Amcası tarafından öldürülmek isteyen Kral Lee Gon paralel evrende onu bulup yok edebilecek mi?
Başrolünde başarılı aktor Lee Min-Ho ve Kim Go-Eun yer almaktadır.
Sweet Home
Başrolünde Song Kang, Lee Jin-wook ve Lee Si-young'ı gördüğümüz, kıyamet gibi bir Güney Kore televizyon dizisidir. Daha önceden 1,2 milyardan fazla net görüntüleme kaydeden Kim Kan-bi ve Hwang Young-chan'ın aynı adlı Naver webtoon'una dayanan dizi 2020 yılının sonlarına doğru çıkmış ama 2020 yılına damgayı vuran dizilerden olmuştur.
İnsanların canavara dönüştüğü bir korku serisidir. Bu seride başı belaya giren genç ve onun komşusu hayatta kalmak için insanlıklarına tutunmak zorunda kalacaklar.
It's Okay Not To Be Okay
Dizinin başrollerinde uzun süre sonra ekranlara geri dönen Kim-Soo-Hyun ve Seo Yea-jin yer almaktadır. Popüler ama bir o kadarda antisosyal kişilik bozukluğu olan Mun-Yeong ve psikiyatri servisinde çalışan bir adamın trajik aşk hikayesini anlatmaktadır.
Start Up
Geleceğin 'Google'u ve 'Amazon'u olmayı hayal eden fakat bu konuda hiçte umut vaat etmeyen iki farklı kişinin etrafında dönmektedir. Aynı hayalin peşinden koşan bu ikili bir gün karşılaşır ve birbirlerine destek olup, birlikte işlerini geliştirmeye başlarlar. Başrollerinde sevilen şarkıcı ve oyuncu Suzy ve sevilen aktör Nam Joo-Hyuk yer almaktadır.
World of the Married
2020 yılının birçok farklı ülkede uyarlanmış hikayesi ile olay olmuş bir dizidir. Dr. Foster dizisinden uyarlama olan bu dizinin son zamanlarda Türk versiyonu olan Sadakatsiz dizisi de büyük ilgi görmektedir. Başrollerinde Kim Hee-ae, Park Hae-joon, Han So-hee yer almaktadır. Kore dizileri izlemek isteyenler için sürükleyici bir seçenek olacak.
Dizinin konusu evli ve çocuklu olan bir kadının eşinden aldığı soğuk kanlı intikam ve ondan sonra gelişen olaylardır.
Itaewon Class
Itaewon Class dizisinin başrollerinde Park Seo-joon, Kim Da-mi, Yoo Jae-myung ve Kwon Nara'nın yer aldığı Güney Kore dizisi izlemek isteyenler için 2020 yılında beğenilen dizilerdendir. Dizi aynı isimli webtondan uyarlanmıştır.
Küçük yaşta başına gelen olaylar ile hayallerini gerçekleştirmek ve bunu yaparken de intikam almayı kafaya koymuş olan Park Sae-Ro-Yi'nin hikayesidir. 2020 yılının başlarında yayınlanmıştır.
Record of Youth
Başrolde Park Bo-gum, Park So-dam, Byeon Woo-seok ve Kwon Soo-hyun'un yer aldığı bir Güney Kore televizyon dizisidir.
İki aktör ve bir Makeup artist'in kendilerine bu hayatta bir yer edinmeye çalışmalarını konu edinmektedir. Kolay olmayan bu yolda hayalleri için yaşamaktadırlar.
The Uncanny Counter
Dizide kendilerine 'Counter' adını verdikleri bir grubun hikayesini anlatmaktadır. Her birinin kendine özel yetenekleri olan kişilerin amaçları, kötü ruhları yakalamak ama bunu yaparken kendilerini bir noodle restoranın çalışanı olarak gizlemektir.
Başrollerinde Jo Byung-gyu, Yoo Jun-sang, Kim Se-jeong ve Yeom Hye-ran'ın oynadığı bir Güney Kore televizyon dizisidir.
True Beauty
True Beauty, görünüşü konusunda kendine güveni olmayan ve kendini güzel göstermek için makyaj yapan Lim Joo-Kyung'un (Mun Ka-Young) hikâyesini anlatmaktadır. Kalbinde derin bir yara ile yaşamakta olan Lee Su-Ho (Cha Eun-Woo) ile karşılaşır. Sırlarını birbirleri ile paylaştıkça olgunlaştıklarını fark ederler.