Kore meraklılarının aklını başından alacak 2020'de çekilmiş diziler! İzlemeyen çok şey kaçırır Türk dizileri hep buradan uyarlanıyor

It's Okay Not To Be Okay

Dizinin başrollerinde uzun süre sonra ekranlara geri dönen Kim-Soo-Hyun ve Seo Yea-jin yer almaktadır. Popüler ama bir o kadarda antisosyal kişilik bozukluğu olan Mun-Yeong ve psikiyatri servisinde çalışan bir adamın trajik aşk hikayesini anlatmaktadır.