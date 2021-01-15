Kore meraklılarının aklını başından alacak 2020'de çekilmiş diziler! İzlemeyen çok şey kaçırır Türk dizileri hep buradan uyarlanıyor

Sweet Home

Başrolünde Song Kang, Lee Jin-wook ve Lee Si-young'ı gördüğümüz, kıyamet gibi bir Güney Kore televizyon dizisidir. Daha önceden 1,2 milyardan fazla net görüntüleme kaydeden Kim Kan-bi ve Hwang Young-chan'ın aynı adlı Naver webtoon'una dayanan dizi 2020 yılının sonlarına doğru çıkmış ama 2020 yılına damgayı vuran dizilerden olmuştur.

İnsanların canavara dönüştüğü bir korku serisidir. Bu seride başı belaya giren genç ve onun komşusu hayatta kalmak için insanlıklarına tutunmak zorunda kalacaklar.