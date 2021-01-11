Son zamanların en dikkat çeken dizisi Maraşlı'da Alina Boz, Mahur karakterini canlandırırken Burak Deniz ise ana karakter Maraşlı'ya hayat veriyor.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.