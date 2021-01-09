2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Steven Salam kimdir? 2021 Survivor heyecanı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının özel hayatları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Steven Salam'ın kim olduğu konusunda da araştırma yapılıyor. Peki Survivor Steven kimdir kaç yaşında nereli?