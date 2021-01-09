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    • 09.01.2021 16:51
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    , kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı ?

    kaç yaşında nereli? 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı sorusuna yanıt aranıyor. Survivor'da yeni sezon heyecanı başlıyor. 2021 yılında Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Programdaki yarışmacıların kimler olduğu da merak konusu oldu. Peki Survivor Steven kimdir?

    takvim.com.tr
    Survivor Steven kimdir, kaç yaşında, nereli?

    2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Steven Salam kimdir? 2021 Survivor heyecanı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının özel hayatları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Steven Salam'ın kim olduğu konusunda da araştırma yapılıyor. Peki Survivor Steven kimdir kaç yaşında nereli?

    SURVIVOR STEVEN KİMDİR?

    Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

    Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

    Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.
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