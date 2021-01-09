Survivor 2021 Aleyna kimdir? Survivor Gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir kaç yaşında nereli ne iş yapıyor? Survivor Aleyna kim?

Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum.

Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.