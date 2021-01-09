Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir?

SURVIVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.