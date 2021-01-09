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    • 09.01.2021 17:08
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı ?

    kimdir kaç yaşında nereli? 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı sorusuna yanıt aranıyor. Survivor'da yeni sezon heyecanı başlıyor. 2021 yılında Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Programdaki yarışmacıların kimler olduğu da merak konusu oldu. Peki ?

    takvim.com.tr
    Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir?

    2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir? 2021 Survivor heyecanı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının özel hayatları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Hanzade Ofluoğlu'nun kim olduğu konusunda da araştırma yapılıyor. Peki Survivor Hanzade kimdir kaç yaşında nereli?

    SURVIVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

    Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi.

    Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

    Eski soyadı Durmuş olan Hanzade Ofluoğlu 10 yıldır evli.
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    Haberler Televizyon Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir?