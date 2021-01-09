Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.01.2021 17:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 17:06
    ABONE OL

    Survivor 2021 ? Gönüllüler Takımı nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

    Survivor 2021 ? TV 8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon Cemal Can Canseven, ikinci ise Barış Murat Yağcı olmuştu. Bu yıl Ünlüler ve Gönüller Takımı'nda dikkat çeken pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de . Peki, Gönüllüler Takımı , nereli ve mesleği ne? İşte merak edilenler...

    Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir?

    Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir sorusu yarışma programını ekranları başında takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2021 birbirinden dikkat çeken yarışmacılarıyla bu akşam izleyicisine merhaba diyor. Yarışma programını takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki, Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir? Gönüllüler Takımı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte hayatına dair bilgiler

    İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

    Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.

    İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

    "Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

    SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.

    DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

    Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Survivor 2021 İlayda Şeker kimdir? Gönüllüler Takımı İlayda Şeker nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?