Üniversitenin son senesinde arkadaşlarıyla 'Issız Adam'ı izlemeye gitti ve 1 hafta içinde o filmi tiye alan 'Kızsız Adam'ı çektiler ve bu video o dönem önce internette, sonra televizyon ve basında geniş bir şekilde yer bulur. O videodan sonra Hayrettin sırasıyla 'Turkcell' reklam filmi, 'Gelecekten Bir Gün' sinema filmi, 'Doritos' reklam kampanyası ve kendi adını taşıyan 'Hayrettin' programını yaptı. 2010 senesinden sonra üniversiteler zincirinden oluşan, hatırı sayılır bir kitleye gösterilerde bulundu. 2013 yılında Harry isimli yarışma programını keyifle sundu.