Survivor 2021 Yunus Emre kimdir? Survivor Gönüllüler Yunus Emre Karabacak kimdir kaç yaşında nereli ne iş yapıyor?

Survivor Yunus Emre kimdir kaç yaşında nereli? 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Survivor'da yeni sezon heyecanı başlıyor. 2021 yılında Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Programdaki yarışmacıların kimler olduğu da merak konusu oldu. Peki Survivor Yunus Emre kimdir?
SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR?
Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girdi.
Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.
2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.
19 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden merhum güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur.