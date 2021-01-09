Survivor 2021 Ayşe Yüksel kimdir sorusu yarışma programını ekranları başında takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2021 birbirinden dikkat çeken yarışmacılarıyla bu akşam izleyicisine merhaba diyor. Yarışma programını takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki, Survivor 2021 Ayşe Yüksel kimdir? Gönüllüler Takımı Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte hayatına dair bilgiler

SURVİVOR 2021 AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Yüksel, halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir.