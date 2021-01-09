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    • 09.01.2021 17:14
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    Survivor 2021 ? Gönüllüler Takımı kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte hayatı

    Survivor 2021 ? TV 8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon Cemal Can Canseven, ikinci ise Barış Murat Yağcı olmuştu. Bu yıl Ünlüler ve Gönüller Takımı'nda dikkat çeken pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de . Peki, Gönüllüler Takımı , nereli ve mesleği ne? İşte merak edilenler...

    Survivor 2021 Ayşe Yüksel kimdir?

    Survivor 2021 Ayşe Yüksel kimdir sorusu yarışma programını ekranları başında takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2021 birbirinden dikkat çeken yarışmacılarıyla bu akşam izleyicisine merhaba diyor. Yarışma programını takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki, Survivor 2021 Ayşe Yüksel kimdir? Gönüllüler Takımı Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte hayatına dair bilgiler

    SURVİVOR 2021 AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

    Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Yüksel, halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir.

    Ayşe Yüksel'in Instagram hesabı ise 'ayseyukselofficiall' olarak bilinmektedir.

    SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.

    DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

    Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
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    Haberler Televizyon Survivor 2021 Ayşe Yüksel kimdir? Gönüllüler Takımı Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte hayatı