Survivor 2021 Uğurtan Dora kimdir? Gönüllüler Takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

Survivor 2021 Uğurtan Dora kimdir? TV 8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon Cemal Can Canseven, ikinci ise Barış Murat Yağcı olmuştu. Bu yıl Ünlüler ve Gönüller Takımı'nda dikkat çeken pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Uğurtan Dora. Peki, Gönüllüler Takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2021 UĞURTAN DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı.