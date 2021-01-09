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    • 09.01.2021 17:22
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    Survivor 2021 ? Gönüllüler Takımı , nereli ve mesleği nedir?

    Survivor 2021 sorusu yarışma programını ekranları başında takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor 2021 birbirinden dikkat çeken yarışmacılarıyla bu akşam izleyicisine merhaba diyor. Yarışma programını takip eden izleyiciler ise yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki, Survivor 2021 kimdir? Gönüllüler Takımı , nereli ve mesleği ne? İşte hayatına dair bilgiler

    Survivor 2021 Uğurtan Dora kimdir? Gönüllüler Takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

    Survivor 2021 Uğurtan Dora kimdir? TV 8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon Cemal Can Canseven, ikinci ise Barış Murat Yağcı olmuştu. Bu yıl Ünlüler ve Gönüller Takımı'nda dikkat çeken pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Uğurtan Dora. Peki, Gönüllüler Takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte merak edilenler...

    SURVİVOR 2021 UĞURTAN DORA KİMDİR?

    Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı.

    Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

    SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.

    DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

    Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
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