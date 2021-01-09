ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?



Bu akşam televizyon ekranlarında yeni sezonuna merhaba diyecek olan Survivor 2021 yarışmasının Ünlüler kadrosunda mücadele edecek Öykü Çelik hayatı, yaşı, dizileri merak ediliyor. Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğmuştur.

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.